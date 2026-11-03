A vida dupla de homem acusado de drogar e estuprar esposa com estranhos

O júri ouviu os réus, incluindo "agressores que tiveram contato físico com a vítima", como o paramédico Jonathan Kirk, de 43 anos; o motorista de táxi Philip Wild, de 59; o técnico de futebol amador Alan Keelan, de 42; o funcionário de uma agência de recursos humanos Mohammed Sabir, de 28; Jordan Wallace, de 31, que trabalhava para uma empresa de materiais de construção; o montador de chapas metálicas Richard Townsend, de 37; e o aposentado Robert Stewart, de 70 anos.