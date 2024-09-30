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7 benefícios do abacaxi para a saúde

Além de saborosa, essa fruta ajuda na digestão e no fortalecimento do sistema imunológico

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 15:36

Portal Edicase

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Publicado em 

30 set 2024 às 15:36
O abacaxi é uma fonte de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo (Imagem: Kate Korolova | Shutterstock)
O abacaxi é uma fonte de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo Crédito: Imagem: Kate Korolova | Shutterstock
O abacaxi é uma fruta tropical originária da América do Sul, muito apreciada em todo o mundo pelo seu sabor doce e refrescante. Ele é consumido de diversas formas na culinária, desde sucos e sobremesas até pratos salgados. Além disso, também é uma fonte rica em nutrientes essenciais, como vitamina C e manganês, e fibras que ajudam o funcionamento do organismo e o bem-estar geral do corpo. 
Veja 7 benefícios do abacaxi para a saúde!

1. Melhora a digestão

O abacaxi é famoso por seu teor de bromelaína, uma enzima que auxilia na digestão das proteínas. Essa enzima ajuda a quebrar as proteínas em moléculas menores, facilitando a absorção dos nutrientes pelo organismo e reduzindo problemas como inchaço e indigestão.

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2. Fortalece o sistema imunológico

Por ser uma excelente fonte de vitamina C , o abacaxi contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Ela atua como um antioxidante, protegendo as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres e aumentando a resistência do organismo contra infecções.
“A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

3. Auxilia na saúde cardiovascular

O consumo regular de abacaxi pode contribuir para a saúde do coração, já que a fruta contribui para reduzir o risco de hipertensão e melhora a circulação sanguínea. A bromelaína também pode diminuir a formação de coágulos sanguíneos, favorecendo a saúde cardiovascular.
“Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

4. Ajuda na perda de peso

Com baixo valor calórico e alto teor de fibras, o abacaxi é uma opção excelente para quem busca perder peso. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.
O abacaxi contém manganês, um mineral essencial para a saúde dos ossos (Imagem: Alliance Images | Shutterstock)
O abacaxi contém manganês, um mineral essencial para a saúde dos ossos Crédito: Imagem: Alliance Images | Shutterstock

5. Melhora a saúde óssea

O abacaxi contém manganês, um mineral essencial para a saúde óssea. Esse nutriente ajuda na formação e no fortalecimento dos ossos, sendo especialmente importante para prevenir a osteoporose e outras doenças relacionadas ao enfraquecimento ósseo.

6. Propriedades antioxidantes

Rico em antioxidantes, como vitamina C e betacaroteno, o abacaxi ajuda a combater o estresse oxidativo e a prevenir o envelhecimento precoce. Os antioxidantes protegem o corpo contra os danos celulares, que podem levar ao desenvolvimento de doenças crônicas.
“Dentre os principais nutrientes que têm ação antioxidante no organismo, estão as vitaminas A, C e E e os carotenoides, como o licopeno, que está presente nas frutas vermelhas, e o betacaroteno, que é precursor da vitamina A”, lista o cardiologista Bruno Ganem.

7. Contribui para a saúde mental

O abacaxi contém triptofano, um aminoácido que auxilia na produção de serotonina, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Isso pode ajudar a melhorar o humor e reduzir o risco de depressão e ansiedade​, assim como melhorar as noites de sono. 
De acordo com Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a falta de nutrientes essenciais, como o triptofano – precursor do hormônio serotonina, fundamental para um sono saudável – também pode contribuir para a insônia.

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