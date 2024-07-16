7 benefícios da vitamina B12 para a saúde

No que diz respeito à saúde ocular, a vitamina B12 tem um papel significativo na prevenção da degeneração macular relacionada à idade (DMRI), uma das principais causas de perda de visão em idosos. A cobalamina auxilia na redução dos níveis de homocisteína, um aminoácido que, em concentrações elevadas, é capaz de aumentar o risco dessa condição ocular. Nesse contexto, a suplementação de B12, em conjunto com outras vitaminas do complexo B, pode diminuir significativamente o risco de desenvolver DMRI.