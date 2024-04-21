6 sucos funcionais e práticos para o dia a dia

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe e abafe por 10 minutos. Após, transfira o chá para uma jarra e leve à geladeira para gelar. Depois, disponha a bebida em um liquidificador, adicione a polpa de maracujá e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.