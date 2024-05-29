6 saladas ricas em proteínas magras

Lave o feijão-branco em água corrente e disponha em um recipiente. Cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, disponha o feijão em uma panela de pressão, cubra com água, tampe e leve ao fogo alto até pegar pressão. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Espere a pressão sair, abra a panela e leve novamente ao fogo alto para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os grãos para um recipiente. Junte o tomate e a cebola e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e sirva em seguida.