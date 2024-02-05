6 motivos para evitar alimentos ultraprocessados

Muitos desses alimentos carecem de nutrientes essenciais, oferecendo calorias vazias e contribuindo para deficiências nutricionais. “Existem várias definições para ultraprocessados, mas eles são alimentos industrializados, ricos em açúcares adicionados (como xarope de milho com alto teor de frutose) ou grãos refinados (por exemplo, farinha branca ou arroz branco), ou ingredientes químicos que realçam o sabor a fim de torná-los hiperpalatáveis. Esses alimentos geralmente contêm muitos ingredientes que você não reconheceria como alimentos, como conservantes e outros produtos químicos”, diz a endocrinologista.