6 exercícios simples para emagrecer sem sair de casa

“Mesmo que o ideal seja se exercitar cinco ou seis vezes por semana, começar com o que é possível, mesmo que sejam apenas duas vezes, já é um passo positivo. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência para alcançar resultados duradouros”, aconselha Leonardo Tavares, coordenador do curso de Educação Física do UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo).