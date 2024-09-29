6 dicas para cuidar da pele na primavera

O ideal é que o protetor conte com filtros físicos, como o óxido de zinco e dióxido de titânio, associado a filtros químicos para aumentar o grau de fotoproteção. É interessante também que conte com antioxidantes na fórmula. “Além do filtro, evite a exposição direta ao sol depois das 10 horas da manhã às 16 horas, para evitar o dano oxidativo e a produção de enzimas que degradam colágeno, resultando em uma pele mais flácida, com rugas e manchas”, completa a Dra. Mônica Aribi.