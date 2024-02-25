AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Alimentação saudável

6 benefícios do abacate para a saúde

A inclusão dessa fruta na dieta é uma escolha inteligente para promover um estilo de vida saudável e equilibrado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 12:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 fev 2024 às 12:00
Imagem Edicase Brasil
O abacate é uma fruta que oferecer diversos benefícios à saúde Crédito: All kind of people | Shutterstock

O abacate, além de ser uma fruta incrivelmente deliciosa, destaca-se por sua versatilidade no preparo de receitas. Com sua textura cremosa e sabor suave, ele pode ser utilizado de diversas maneiras na culinária, desde guacamoles refrescantes e saladas vibrantes até smoothies cremosos e sobremesas saudáveis. Além do seu apelo gastronômico, ele oferece uma série de benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

1. Rico em nutrientes

O abacate é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas C, E, K, B6, ácido fólico, niacina e riboflavina. Além disso, contém minerais como potássio, magnésio, manganês e cobre.

“O corpo não consegue sintetizar sozinho as vitaminas do complexo B, sendo necessário o consumo de alimentos que contenham a vitamina ou por meio de suplementos”, exemplifica a farmacêutica Paula Molari Abdo.

2. Saúde do coração

O abacate é conhecido por seu teor de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, que estão associados à redução do colesterol LDL (o “mau” colesterol) e ao aumento do colesterol HDL (o “bom” colesterol), contribuindo para a saúde cardiovascular.

“Uma alimentação de qualidade vai além do prazer culinário ou estética. É um fator que possui um impacto gigantesco na saudabilidade do corpo humano. Não à toa, a imensa maioria dos tratamentos que visam a redução do LDL estão intrinsecamente conectados a uma agenda de refeições balanceadas”, diz a médica Dra. Julia Machline Carrion, Head of Medical Affairs da epHealth.

3. Fibras para a digestão

Rico em fibras, o abacate auxilia na promoção da saúde digestiva . Elas contribuem para a regularidade intestinal, previnem a constipação e ajudam a manter níveis estáveis de glicose no sangue.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

Imagem Edicase Brasil
O abacate é rico em antioxidantes benéficos para a saúde Crédito: Krasula | Shutterstock

4. Poder antioxidante

Com altos níveis de antioxidantes, o abacate favorece a saúde. “Sua riqueza em antioxidantes, como a glutationa, contribui para a proteção das células hepáticas contra danos oxidativos. Além disso, a fruta é uma fonte significativa de ácidos graxos monoinsaturados, que têm sido associados a efeitos benéficos na função hepática”, afirma o cardiologista Dr. Roberto Yano.

5. Controle do peso

Apesar de ser caloricamente denso, estudos sugerem que o consumo de abacate pode estar associado à sensação de saciedade, ajudando no controle do peso . A presença de gorduras saudáveis contribui para isso.

6. Anti-inflamatório natural

Os nutrientes presentes no abacate possuem propriedades anti-inflamatórias, auxiliando na redução de inflamações no corpo. Isso pode ser benéfico para a prevenção de doenças crônicas relacionadas à inflamação.

Veja Também

10 motivos para incluir oleaginosas na dieta

7 opções de café da manhã para melhorar o ganho de massa muscular

7 dicas para consumir proteínas corretamente e sem exageros

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Dieta Alimentação Saudável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano
Imagem de destaque
Você sabe por que hoje é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados