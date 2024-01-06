6 alimentos e bebidas para combater a enxaqueca

A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça crônica e debilitante caracterizada por uma dor intensa e pulsátil que geralmente afeta um lado da cabeça. Ela pode durar horas ou até dias e é frequentemente acompanhada por sintomas como sensibilidade à luz, sons e cheiros, náuseas, vômitos e, em alguns casos, aura, uma série de sintomas visuais, sensoriais ou motores que antecedem a dor de cabeça.