5 receitas saudáveis para quem tem colesterol alto

Em um processador de alimentos, coloque o grão-de-bico , a quinoa, a cebola-roxa, o alho, o coentro, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até obter uma mistura homogênea, mas ainda com alguns pedaços visíveis. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de linhaça e a farinha de rosca. Misture bem até obter uma massa que possa ser moldada. Divida a massa em quatro partes e molde em formato de hambúrguer. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio com um fio de azeite e grelhe os hambúrgueres por cerca de 4-5 minutos de cada lado ou até ficarem dourados e firmes. Sirva em seguida.