5 receitas fit com ora-pro-nóbis para ganhar massa muscular

Lave bem as folhas de ora-pro-nóbis e os demais vegetais. Em uma tigela grande, misture as folhas de ora-pro-nóbis, os tomates, a cebola roxa, o pepino, a cenoura e o queijo feta. Em outra tigela pequena, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem temperados. Sirva em seguida