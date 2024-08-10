5 receitas fit com batata-doce para o pré-treino

Em uma tigela, misture a batata-doce ralada, a farinha de aveia e o azeite até formar uma massa. Forre uma forma de quiche, untada com azeite, com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Depois, adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino.