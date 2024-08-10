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Energia

5 receitas fit com batata-doce para o pré-treino

Veja como preparar opções simples e deliciosas para melhorar o desempenho na academia

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 10:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 ago 2024 às 10:00
Imagem Edicase Brasil
Panqueca de batata-doce com mel Crédito: Mamsizz | Shutterstock

Para quem busca uma alimentação equilibrada e saborosa antes dos treinos, a batata-doce se apresenta como uma excelente opção. Esse tubérculo, além de delicioso, é rico em carboidratos complexos, fornecendo a energia necessária para melhorar o desempenho durante as atividades físicas. Seus benefícios nutricionais, incluindo fibras e vitaminas, ajudam a manter o corpo em equilíbrio e contribuem para uma recuperação mais eficiente após o exercício.

Criar receitas fit pode transformar a rotina alimentar, trazendo variedade com nutrição de qualidade. Nesse contexto, seja em pratos mais elaborados ou em preparações rápidas, a batata-doce pode ser o ingrediente principal de refeições que sustentam e preparam o corpo para o esforço físico. Confira cinco receitas abaixo!

Panquecas de batata-doce com mel

Ingredientes

  • 2 batatas-doces descascadas e cozidas
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • Mel para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as batatas-doces até obter um purê liso. Em seguida, adicione os ovos, o leite e o óleo de coco. Misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo integral, o fermento em pó, a canela e o sal. Mexa bem até obter uma massa lisa e sem grumos. Acrescente as 2 colheres de sopa de mel e misture novamente.

Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Com a ajuda de uma concha, coloque pequenas porções da massa na frigideira quente. Cozinhe as panquecas até que comecem a aparecer bolhas na superfície e as bordas pareçam firmes, cerca de 2 a 3 minutos. Vire as panquecas e cozinhe até dourarem. Sirva as panquecas regadas com mel.

Torta de batata-doce com atum

Ingredientes

  • 2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas
  • 170 g de atum ao natural ralado e escorrido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o tomate e o atum. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Adicione a salsinha, misture e reserve.

Em uma tigela, misture a batata-doce amassada, o queijo cottage, os ovos e a farinha de aveia até obter uma massa homogênea. Em um refratário untado com azeite, coloque metade da massa de batata-doce. Espalhe o refogado de atum por cima e cubra com a outra metade da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Batata-doce recheada com ricota e espinafre

Ingredientes

  • 4 batatas-doces
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 maço de espinafre picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e faça furos com um garfo. Envolva-as em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Enquanto isso, em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente a ricota amassada e misture.

Em seguida, retire as batatas-doces do forno, corte-as ao meio e retire um pouco da polpa, formando cavidades. Recheie as batatas com a mistura de ricota e espinafre, coloque na assadeira e leve ao forno por cerca de 10 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de batata-doce com espinafre

Imagem Edicase Brasil
Quiche de batata-doce com espinafre  Crédito: New Africa | Shutterstock

Ingredientes

  • 2 batatas-doces descascadas e raladas
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 maço de espinafre
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a batata-doce ralada, a farinha de aveia e o azeite até formar uma massa. Forre uma forma de quiche, untada com azeite, com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Depois, adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o queijo cottage, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até ficar homogêneo. Espalhe o espinafre refogado sobre a massa pré-assada e despeje a mistura de ovos por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até o centro firmar. Sirva em seguida.

Suflê de batata-doce com queijo cottage

Ingredientes

  • 2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas
  • 1 xícara de chá de queijo cottage
  • 4 claras de ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Sal e noz-moscada em pó a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as batatas-doces amassadas, o queijo cottage, o leite, o azeite, o sal e a noz-moscada até ficar homogêneo. Bata as claras até ficarem firmes e incorpore delicadamente à mistura de batata-doce. Adicione o fermento e misture suavemente. Despeje a mistura em uma forma de suflê untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos ou até crescer e dourar. Sirva imediatamente.

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