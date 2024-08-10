5 receitas fit com batata-doce para o pré-treino

Para quem busca uma alimentação equilibrada e saborosa antes dos treinos, a batata-doce se apresenta como uma excelente opção. Esse tubérculo, além de delicioso, é rico em carboidratos complexos, fornecendo a energia necessária para melhorar o desempenho durante as atividades físicas. Seus benefícios nutricionais, incluindo fibras e vitaminas, ajudam a manter o corpo em equilíbrio e contribuem para uma recuperação mais eficiente após o exercício.
Criar receitas fit pode transformar a rotina alimentar, trazendo variedade com nutrição de qualidade. Nesse contexto, seja em pratos mais elaborados ou em preparações rápidas, a batata-doce pode ser o ingrediente principal de refeições que sustentam e preparam o corpo para o esforço físico. Confira cinco receitas abaixo!
Panquecas de batata-doce com mel
Ingredientes
- 2 batatas-doces descascadas e cozidas
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- Mel para servir
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse as batatas-doces até obter um purê liso. Em seguida, adicione os ovos, o leite e o óleo de coco. Misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo integral, o fermento em pó, a canela e o sal. Mexa bem até obter uma massa lisa e sem grumos. Acrescente as 2 colheres de sopa de mel e misture novamente.
Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Com a ajuda de uma concha, coloque pequenas porções da massa na frigideira quente. Cozinhe as panquecas até que comecem a aparecer bolhas na superfície e as bordas pareçam firmes, cerca de 2 a 3 minutos. Vire as panquecas e cozinhe até dourarem. Sirva as panquecas regadas com mel.
Torta de batata-doce com atum
Ingredientes
- 2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas
- 170 g de atum ao natural ralado e escorrido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de queijo cottage
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma panela, em fogo médio, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o tomate e o atum. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Adicione a salsinha, misture e reserve.
Em uma tigela, misture a batata-doce amassada, o queijo cottage, os ovos e a farinha de aveia até obter uma massa homogênea. Em um refratário untado com azeite, coloque metade da massa de batata-doce. Espalhe o refogado de atum por cima e cubra com a outra metade da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Batata-doce recheada com ricota e espinafre
Ingredientes
- 4 batatas-doces
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1 maço de espinafre picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Lave bem as batatas-doces e faça furos com um garfo. Envolva-as em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Enquanto isso, em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente a ricota amassada e misture.
Em seguida, retire as batatas-doces do forno, corte-as ao meio e retire um pouco da polpa, formando cavidades. Recheie as batatas com a mistura de ricota e espinafre, coloque na assadeira e leve ao forno por cerca de 10 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de batata-doce com espinafre
Ingredientes
- 2 batatas-doces descascadas e raladas
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1 maço de espinafre
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de queijo cottage
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a batata-doce ralada, a farinha de aveia e o azeite até formar uma massa. Forre uma forma de quiche, untada com azeite, com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Depois, adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino.
Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o queijo cottage, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até ficar homogêneo. Espalhe o espinafre refogado sobre a massa pré-assada e despeje a mistura de ovos por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até o centro firmar. Sirva em seguida.
Suflê de batata-doce com queijo cottage
Ingredientes
- 2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas
- 1 xícara de chá de queijo cottage
- 4 claras de ovo
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture as batatas-doces amassadas, o queijo cottage, o leite, o azeite, o sal e a noz-moscada até ficar homogêneo. Bata as claras até ficarem firmes e incorpore delicadamente à mistura de batata-doce. Adicione o fermento e misture suavemente. Despeje a mistura em uma forma de suflê untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos ou até crescer e dourar. Sirva imediatamente.