5 exercícios de musculação para pessoas com 40 anos

O treinamento de resistência ajuda a combater a perda de massa muscular, fortalece os ossos, melhora a postura e a flexibilidade, além de contribuir para o controle do peso e o aumento da taxa metabólica. Além dos benefícios físicos, a musculação também desempenha um papel crucial na saúde mental, auxiliando na redução do estresse, melhora do sono e promoção de um estado geral de bem-estar.