5 erros para evitar ao comprar alimentos para a dieta

Na busca por uma dieta balanceada, uma das etapas mais importantes é saber comprar os alimentos indicados pelos nutricionistas de forma correta. Entretanto, esse é um detalhe crucial que passa, muitas vezes, despercebido pela maioria das pessoas. A infinidade de produtos nas prateleiras também pode gerar dúvidas, e o resultado são comidas não saudáveis se tornarem uma opção para quem não está atento.