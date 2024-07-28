5 benefícios do chá de erva-doce para a saúde

Chás medicinais são, certamente, parte integrante de diversas culturas ao redor do mundo, com receitas transmitidas de geração em geração. O chá de erva-doce, por sua vez, feito a partir das sementes da planta Foeniculum vulgare , é um exemplo notável dessa tradição. Seu sabor suave e levemente adocicado não só proporciona conforto ao paladar, mas também oferece inúmeros benefícios à saúde. Abaixo, confira alguns deles!