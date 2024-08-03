4 receitas deliciosas com whey protein para o inverno

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o doce de leite, o whey protein e o fermento até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas de silicone para cupcake. Coloque um pouco de doce de leite no centro de cada massa para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar.