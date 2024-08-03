AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Suplemento alimentar

4 receitas deliciosas com whey protein para o inverno

Veja como preparar opções incríveis utilizando este suplemento alimentar para espantar o frio

Publicado em 03 de Agosto de 2024 às 09:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 ago 2024 às 09:00
Imagem Edicase Brasil
Bolo de chocolate proteico Crédito: Chudo2307 | Shutterstock

O whey protein é um suplemento alimentar muito utilizado por quem pratica atividade física, devido aos seus benefícios para a recuperação e crescimento muscular. Durante o inverno, é possível adicioná-lo em diversas receitas típicas da estação, contribuindo para o consumo adequado de proteínas enquanto desfruta de pratos reconfortantes.

“Ao explorar essas receitas com whey protein, buscamos promover não apenas o sabor e a praticidade, mas também maximizar os benefícios nutricionais, integrando proteínas de alta qualidade na alimentação do dia a dia durante toda a estação”, destaca Sandra Garcia, nutricionista da Soldiers Nutrition, marca que oferece suplementos diretamente da fábrica ao consumidor.

Abaixo, confira algumas receitas com whey protein preparadas pela Soldiers Nutrition para aproveitar no inverno!

Bolo de chocolate proteico

Outro clássico que nunca sai de moda e é perfeito para qualquer ocasião, especialmente no frio, o famoso bolo de chocolate. Esta é uma versão saudável e proteica com poucas calorias para incluir na dieta.

Ingredientes

  • 10 g de farinha de aveia
  • 10 g de cacau em pó
  • 20 ml de leite
  • 1 clara de ovo
  • 1 colher de sobremesa de fermento

Cobertura

  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate belga
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, misture farinha de aveia, a clara de ovo e o leite até ficar homogêneo. Acrescente o cacau em pó e continue misturando até ficar homogêneo. Adicione o fermento e misture delicadamente. Coloque a massa em um recipiente que possa ir ao micro-ondas e asse por 1 minuto. Reserve.

Cobertura

Em um recipiente, misture o whey protein com um pouco de água até obter um creme. Com um garfo, faça furinhos no bolo e jogue a calda por cima. Sirva em seguida.

Cupcake de doce de leite fit

Macio e quentinho, é a escolha ideal para os amantes de um docinho no lanche da tarde. Com uma preparação rápida e simples, a receita é saborosa, saudável e rica em proteínas.

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de doce de leite
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de chá de fermento
  • Doce de leite para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o doce de leite, o whey protein e o fermento até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas de silicone para cupcake. Coloque um pouco de doce de leite no centro de cada massa para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar.

Imagem Edicase Brasil
Chocolate quente proteico Crédito: DredTorgal | Shutterstock

Chocolate quente proteico

O clássico do inverno ganhou uma reformulação! Agora, há um jeito diferente, delicioso e saudável de consumi-lo no frio. Esta é uma receita simples e perfeita para se aquecer.

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de leite desnatado
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate belga
  • 1 colher de sopa de amido de milho

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, misturando sempre, até ficar cremoso. Sirva em seguida.

Cappuccino saudável

Ninguém consegue recusar um cappuccino bem quentinho no frio, principalmente se for saudável, e para os amantes do café que vivem um estilo de vida agitado, essa receita é prática, rápida e muito deliciosa.

Ingredientes

  • 300 ml de água quente
  • 1 colher de sopa de café solúvel
  • 2 colheres de sopa de leite em pó desnatado
  • 1 colher de chá de cacau em pó 70%
  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate belga
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma caneca, coloque todos os ingredientes e bata por um minuto ou até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Veja Também

Whey protein prejudica o fígado? Nutricionistas esclarecem

5 dicas para melhorar o ganho de massa muscular após os 30 anos

5 receitas com beterraba para melhorar a força muscular

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seleção Brasileira
Em ritmo de treino, Seleção Brasileira goleia a Índia em amistoso
Imagem de destaque
Chuva cancela voos e impede chefs famosos de vir a evento em Vitória
Sorteados os grupos da etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina
Veja os grupos da etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados