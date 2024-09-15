4 passos infalíveis para preparar a pele para a maquiagem

Antes de usar qualquer maquiagem é preciso preparar a pele para receber os produtos. Aplicar o corretivo e a base sem nenhum tipo de preparo, por exemplo, pode ser prejudicial para a pele futuramente, deixando-a ressecada e sem a oleosidade natural.
O segredo para uma make bonita, com aspecto saudável e duradoura também está atrelado aos cuidados que se tem com a pele. Por isso, veja a seguir um passo a passo preparado pela maquiadora Anna Glam e saiba o que fazer antes de começar sua make.
1º Passo
Lave o rosto com um sabonete apropriado para o seu tipo de pele . Os mais indicados são os sabonetes líquidos.
2º Passo
Utilize um tônico. Ele evita a obstrução dos poros, ajuda a regular o PH e auxilia todos os cremes a penetrarem na pele.
3º Passo
Aplique o hidratante. Ele devolve o viço à pele e repõe nutrientes que se perdem no dia a dia.
4º Passo
Aplique o primer. Além de ser utilizado para fixar a maquiagem , ele ajuda a fechar os poros dilatados, uniformiza a textura da pele –deixando-a lisinha–, corrige marcas de expressão e ameniza as acnes.
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