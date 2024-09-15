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Dicas

4 passos infalíveis para preparar a pele para a maquiagem

Maquiadora ensina o que fazer para a make ficar ainda mais bonita e natural

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 11:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 set 2024 às 11:00
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]O segredo para uma maquiagem bonita está atrelado aos cuidados com a pele  Crédito: Cast Of Thousandswayhomestudio | Shutterstock

Antes de usar qualquer maquiagem é preciso preparar a pele para receber os produtos. Aplicar o corretivo e a base sem nenhum tipo de preparo, por exemplo, pode ser prejudicial para a pele futuramente, deixando-a ressecada e sem a oleosidade natural.

O segredo para uma make bonita, com aspecto saudável e duradoura também está atrelado aos cuidados que se tem com a pele. Por isso, veja a seguir um passo a passo preparado pela maquiadora Anna Glam e saiba o que fazer antes de começar sua make.

1º Passo

Lave o rosto com um sabonete apropriado para o seu tipo de pele . Os mais indicados são os sabonetes líquidos.

2º Passo

Utilize um tônico. Ele evita a obstrução dos poros, ajuda a regular o PH e auxilia todos os cremes a penetrarem na pele.

Imagem Edicase Brasil
Aplicar o hidratante ajuda a repor os nutrientes da pele  Crédito: fizkes | Shutterstock

3º Passo

Aplique o hidratante. Ele devolve o viço à pele e repõe nutrientes que se perdem no dia a dia.

4º Passo

Aplique o primer. Além de ser utilizado para fixar a maquiagem , ele ajuda a fechar os poros dilatados, uniformiza a textura da pele –deixando-a lisinha–, corrige marcas de expressão e ameniza as acnes.

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