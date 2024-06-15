4 dicas para curtir as festas juninas sem sair da dieta

Outra questão muito importante e que não deve fazer parte das celebrações no período é exagerar no consumo de bebidas alcoólicas e alimentos já com a premissa de realizar uma dieta detox depois. “O conceito de dieta ‘detox’, além de controverso, não é cientificamente comprovado. Então, é importante ter cuidado, especialmente com dietas ‘detox’ extremamente restritivas, que podem ser desequilibradas e não fornecer todos os nutrientes essenciais para o corpo”, diz a nutróloga.