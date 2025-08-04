4 benefícios da corrida no bem-estar físico e mental

Corrida como símbolo de uma nova consciência em saúde
Benefícios diretos da corrida no bem-estar físico e mental
- Controle do estresse e da ansiedade: a liberação de endorfinas durante o exercício físico melhora o humor e reduz sintomas de ansiedade e depressão;
- Saúde do coração e regulação do metabolismo: movimentar o corpo regularmente contribui para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e da glicose;
- Estabelecimento de uma rotina de autocuidado: manter um hábito, como correr ou caminhar, reforça o compromisso com o bem-estar e facilita outras práticas saudáveis, como dormir melhor e se alimentar com mais atenção;
- Vínculos sociais: caminhar ou correr regularmente pode fortalecer não só a saúde física, mas também os vínculos sociais. Essas práticas incentivam o convívio em grupo, promovem encontros em parques, clubes ou corridas de rua e facilitam novas conexões.
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