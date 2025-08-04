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4 benefícios da corrida no bem-estar físico e mental

Veja como este esporte acessível pode favorecer a saúde

Publicado em 04 de Agosto de 2025 às 16:25

Portal Edicase

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Publicado em 

04 ago 2025 às 16:25
A corrida, um esporte de baixo custo, pode ser praticada em qualquer lugar e tem um impacto direto na qualidade de vida (Imagem: Maridav | Shutterstock)
A corrida, um esporte de baixo custo, pode ser praticada em qualquer lugar e tem um impacto direto na qualidade de vida Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock
A corrida é um esporte que tem conquistado um número cada vez maior de adeptos no Brasil. Seja em parques, ruas ou eventos organizados, é comum ver pessoas de diferentes idades praticando a modalidade. A modalidade, no país, dobrou de tamanho em 2024, com aumento de 109% no número de clubes, segundo o  Year in Sport 2024  do Strava.
Isso se deve aos diversos benefícios que a corrida oferece, como a melhora do condicionamento físico, o auxílio no controle do peso e a redução do estresse. Além disso, por ser uma atividade acessível, que pode ser praticada ao ar livre e com poucos equipamentos, ela se tornou uma opção atrativa para quem busca qualidade de vida e bem-estar.
Para a Dra. Karen Sukadolnik, médica de família e comunidade da Sami Saúde, o destaque não está apenas na performance ou no pódio: mas, sim, nas pessoas comuns que descobriram na corrida uma aliada da saúde física e mental. Uma escolha simples, mas poderosa, capaz de impactar diretamente a qualidade de vida.

Corrida como símbolo de uma nova consciência em saúde

O aumento na procura pela corrida, segundo a profissional, reflete o surgimento de uma nova consciência sobre saúde e bem-estar. Trata-se de um movimento que vai além do universo dos atletas profissionais e envolve pessoas que escolhem caminhar, correr, alimentar-se melhor e inserir o cuidado com o corpo e a mente em sua rotina, com consistência e responsabilidade.
“A verdadeira transformação na saúde não acontece com esforços isolados, mas com escolhas consistentes ao longo do tempo. Priorizar a prevenção e manter um acompanhamento contínuo é a forma mais eficaz de evitar problemas futuros e garantir mais qualidade de vida e autonomia. Sempre digo que a saúde é um processo em construção — começa e se mantém todos os dias. E o papel do esporte vai muito além da performance: ele se tornou uma expressão de cuidado, prazer e prevenção”, destaca a Dra. Karen Sukadolnik.
A corrida é um esporte que pode ajudar no fortalecimento dos vínculos sociais (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)
A corrida é um esporte que pode ajudar no fortalecimento dos vínculos sociais Crédito: Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock

Benefícios diretos da corrida no bem-estar físico e mental

A Dra. Karen Sukadolnik reforça os principais aliados que têm feito com que pessoas comuns estejam cada vez mais colocando o hábito da corrida no dia a dia:
  • Controle do estresse e da ansiedade: a liberação de endorfinas durante o exercício físico melhora o humor e reduz sintomas de ansiedade e depressão;
  • Saúde do coração e regulação do metabolismo: movimentar o corpo regularmente contribui para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e da glicose;
  • Estabelecimento de uma rotina de autocuidado: manter um hábito, como correr ou caminhar, reforça o compromisso com o bem-estar e facilita outras práticas saudáveis, como dormir melhor e se alimentar com mais atenção;
  • Vínculos sociais: caminhar ou correr regularmente pode fortalecer não só a saúde física, mas também os vínculos sociais. Essas práticas incentivam o convívio em grupo, promovem encontros em parques, clubes ou corridas de rua e facilitam novas conexões.
Por Rafaela Peres

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