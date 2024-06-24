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Músculos do rosto

3 exercícios de ioga facial para tonificar os músculos do rosto

Veja como a prática pode ajudar a recuperar a sensibilidade e até mesmo combater rugas

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 09:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 jun 2024 às 09:00
Imagem Edicase Brasil
O ioga facial tonifica os músculos do rosto e melhora a sensibilidade, promovendo rejuvenescimento e bem-estar emocional  Crédito: sebra | Shutterstock
O enfraquecimento dos músculos do rosto pode ocasionar a perda da sensibilidade facial, o que impacta na qualidade de vida e bem-estar emocional das pessoas. Segundo Aline Senatore, especialista em ioga facial e criadora do método “Xô Rugas”, o ioga facial, além de promover rejuvenescimento sem procedimentos estéticos, com exercícios simples e específicos, ajuda a tonificar os músculos do rosto.
“Eu tive uma aluna que começou as aulas com o propósito de amenizar as rugas e linhas de expressão. Ela relatou que uma parte da musculatura facial ficou comprometida após um acidente; não conseguia sentir um lado da bochecha, ficou com a boca caída, e isso impactou até no seu sorriso. Com ioga facial, além de amenizar a queixa, recuperou a sensibilidade que ela havia perdido, contribuindo para a melhora da sua autoestima”, conta a profissional.
Por isso, a especialista compartilha exercícios para recuperar a sensibilidade, tonificar a região e elevar o sorriso. Confira!

1. Tonificando as bochechas

Tonificar as bochechas não é apenas uma questão de estética; é também uma maneira eficaz de manter a musculatura facial firme e saudável. “Neste primeiro exercício, basta cobrir os dentes com os lábios com a boca entreaberta. Então, sorria e mantenha essa posição por 20 segundos. Esse exercício irá trabalhar as bochechas e elevar o sorriso”, diz Aline Senatore.
Imagem Edicase Brasil
Yoga facial ajuda a tonificar o pescoço  Crédito: fizkes | Shutterstock

2. Para melhorar o contorno do queixo e tonificar o pescoço

Esse exercício ajuda a diminuir o queixo duplo, a melhorar o contorno do queixo e tonificar o pescoço e as bochechas. “É parecido com o exercício anterior, mas melhora a região central e inferior da face. Basta cobrir os dentes inferiores, mostrar os superiores e empurrar o queixo para frente, segurando pelo mesmo tempo. Caso não consiga, pode manter a posição por 10 segundos, descansar e repetir. Finalize enchendo as bochechas de ar”, ensina a profissional.

3. Elevando o sorriso

Elevar o sorriso pode ser alcançado com um exercício simples e eficaz. “Para esse exercício, é preciso o auxílio de um objeto da espessura de um lápis, caneta ou canudo, e que seja uniforme. ‘Abrace’ os dentes com os lábios e segure o objeto com a boca por 30 segundos ou duas repetições de 15 segundos e, depois, relaxe. Isso ajuda a elevar o sorriso e as bochechas”.
A especialista também compartilha uma massagem para relaxar a musculatura da região trabalhada. “Faça um ‘O’ com a boca, relaxe e, com o dedo indicador em forma de ‘gancho’, deslize pela região da bochecha como se estivesse beliscando para relaxar a musculatura trabalhada na área”, ensina.
São exercícios simples, mas que podem ser muito benéficos para os músculos da face. “Praticar esses exercícios aumenta o fluxo sanguíneo da face, trabalha os músculos que contribuem para a redução das principais queixas de marcas de expressão dessa região, reduz a tensão e melhora a sensibilidade facial”, finaliza Aline Senatore.

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