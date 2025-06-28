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Mês do orgulho

10 itens especiais para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+ no look e na beleza

Marcas que apoiam o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero

Publicado em 28 de Junho de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

28 jun 2025 às 09:01
Vitrine de produtos LGBTQ+
Uma seleção de produtos para você celebrar o orgulho LGBTQIA+ Crédito: Arte A Gazeta
O dia 28 de junho é celebrado como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Em todo o mundo, a data é marcada por eventos como paradas do orgulho, debates, manifestações e outras atividades que visam reforçar a visibilidade da comunidade e exigir mais políticas públicas e uma sociedade mais justa e igualitária.
O universo da beleza e da moda também demonstram seu apoio criando produtos que não apenas carregam as cores da bandeira LGBTQIA+, mas também representam a luta e as conquistas da comunidade.  Ao escolher esses itens, você não só expressa sua identidade ou seu apoio, mas também contribui para a visibilidade e a conscientização sobre os direitos e as vivências da comunidade. Entre na celebração e veja 10 produtos para você também comemorar. Viva a diversidade!
Vitrine de produtos LGBTQ+
Uma seleção de produtos para você celebrar o orgulho LGBTQIA+ Crédito: Arte A Gazeta
  1. Gloss Labial Lipglass Air Viva Glam, da Mac. Preço: R$ 169,00

  2. Lenço Umedecido Pride, da Fenzza. Preço:  R$ 12,99

  3. Creme Hidratante Lata Orgulho, de Nivea. Preço: R$ 21,49 (COMPRE AQUI)

  4. Livro da História LGBTQIAPN+, da Globo Livros. Preço: R$ 56,08 (COMPRE AQUI)

  5. Paleta de Sombras Glitter Holo Sky, da Ruby Kisses. Preço: R$ 69,90

  6. Gel Hidratante Facial Glow Recipe Watermelon Pink Juice, na Sephora. Preço: R$ 319,00

  7. Paleta de Sombras Faces, da Natura. Preço: R$51,90

  8. Camiseta Cropped Tee Pride, da Converse. Preço: R$ 199,90

  9. Porta Fone Pride, da Havaianas. Preço: R$ 99,99

  10. Jaqueta Jeans Trucker Pride, da Levi's. Preço: R$ 799,90

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