10 dicas para melhorar a qualidade do sono

O período ideal de sono varia de 6 a 8 horas. No entanto, conforme explica o cardiologista Carlos Portella, além desse tempo, é preciso considerar a hora de ir para a cama. “O ideal é não demorar mais do que meia hora para adormecer. Outro ponto que indica uma boa qualidade do sono é não ter muitos despertares durante a noite e, no geral, passar pelo menos 85% do tempo que você passa na cama, dormindo”, acrescenta.