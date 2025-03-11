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Hábitos

10 dicas para emagrecer de maneira saudável

As projeções apontam que a obesidade e o sobrepeso podem afetar 3,3 bilhões de adultos até 2035, quase metade da população mundial

Publicado em 11 de Março de 2025 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2025 às 09:01
vegetais
Prefira carnes magras, grãos integrais, vegetais e frutas Crédito: Shutterstock/ Tatjana Baibakova
Um levantamento publicado pelo The Lancet indica que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade, o que equivale a uma em cada oito pessoas no planeta. As projeções apontam que a obesidade e o sobrepeso podem afetar 3,3 bilhões de adultos até 2035, quase metade da população mundial.
Essa realidade não impacta apenas a saúde individual, mas também gera um alto custo econômico e social, sobrecarregando os sistemas de saúde devido ao aumento de doenças crônicas associadas, como as cardiovasculares (hipertensão e insuficiência cardíaca), diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer (mama, cólon e endométrio).
“Além dessas doenças já conhecidas, o impacto do excesso de peso vai muito além do que imaginamos, afetando nossa qualidade de vida muitas vezes sem que a gente perceba”, afirma o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, da Herbalife.
A perda de peso pode trazer alguns benefícios para a saúde, como a melhora da qualidade do sono. Enquanto estudos mostram que a falta de sono aumenta as chances de obesidade, outras pesquisas, como a publicada na Nutrition in Clinical Practice, indicam que a redução do peso corporal e da gordura abdominal pode melhorar a qualidade do sono, diminuindo a apneia e aliviando a pressão nas vias respiratórias. Isso resulta em noites mais reparadoras, promovendo mais energia, concentração e equilíbrio emocional.
Devido principalmente à liberação de substâncias inflamatórias pela gordura visceral, o excesso de peso está diretamente associado ao aumento da inflamação no corpo. Essa condição pode desencadear ou agravar doenças como artrite, fígado gorduroso (esteatose hepática), doenças autoimunes e doenças inflamatórias intestinais, conforme sugere um estudo publicado na Clinical Nutrition. Segundo as análises, perder peso pode reduzir esses processos inflamatórios, diminuindo o risco de desenvolver ou agravar essas doenças.
Uma análise publicada no Journal Personalized Medicine sugere que a perda de peso tem um impacto positivo na saúde mental, ajudando a reduzir sintomas de depressão e melhorando o bem-estar emocional. De acordo com o estudo, esses efeitos também estariam ligados à redução da inflamação e à melhora da função cerebral em pessoas com obesidade e depressão. Além disso, a restrição calórica auxilia no equilíbrio de hormônios do estresse e da saciedade, influenciando o humor e o apetite.
O excesso de gordura altera o equilíbrio da microbiota intestinal, um fenômeno conhecido como disbiose, caracterizado pela menor diversidade bacteriana e pelo aumento de bactérias prejudiciais. Essas alterações podem causar inflamação crônica, maior extração de calorias dos alimentos e pior permeabilidade intestinal, permitindo que toxinas entrem na corrente sanguínea. Segundo um estudo publicado na Gut Microbes, perder peso ajuda a restaurar o equilíbrio da microbiota, promovendo o aumento de bactérias benéficas, a produção de compostos anti-inflamatórios (como os ácidos graxos de cadeia curta) e a redução da inflamação, contribuindo para uma saúde intestinal mais robusta.

Dicas para perder peso de forma saudável

1 - Escolha alimentos saudáveis. Prefira carnes magras, grãos integrais, vegetais e frutas, reduzindo o consumo de doces, frituras e bebidas alcoólicas.

2 - Planeje e busque acompanhamento. Organize suas refeições e conte com o apoio de profissionais ou grupos para manter o foco nos seus objetivos.

3 - Reeduque seu paladar. Varie cores e sabores nos pratos para reduzir o consumo de açúcares e gorduras.

4 - Pratique exercícios regularmente. Combine uma alimentação equilibrada com exercícios físicos, tanto de força quanto aeróbicos, na maioria dos dias da semana.

5 - Gerencie o estresse. Adote técnicas como meditação, mindfulness ou yoga para evitar escolhas alimentares impulsivas.

6 - Durma bem. Estabeleça horários regulares de sono para equilibrar os hormônios e evitar a fome excessiva. 

 7 - Mantenha-se hidratado. Beba água, chás ou bebidas funcionais para manter o corpo hidratado e facilitar a digestão. 

 8 - Inclua proteínas na dieta. Consuma carnes magras e suplementos proteicos para preservar a massa muscular e aumentar a saciedade. 

 9 - Faça check-ups médicos regulares. Monitore sua saúde e identifique possíveis desequilíbrios metabólicos com exames periódicos. 

 10 - Evite dietas extremas. Reduza as calorias de forma gradual para evitar o efeito rebote e garantir maior aderência à dieta.

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