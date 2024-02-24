AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Recuperação pós-exercício

10 alimentos para comer antes e depois da academia

O cuidado com a alimentação desempenha um papel crucial no desempenho e nos resultados da musculação

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 09:08

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 fev 2024 às 09:08
Imagem Edicase Brasil
Determinados alimentos podem potencializar os resultados da academia  Crédito: Josep Suria | Shutterstock

A escolha cuidadosa dos alimentos antes e depois da musculação não apenas impacta o desempenho durante o treino, mas também acelera a recuperação pós-exercício, contribuindo para ganhos musculares consistentes e uma melhoria geral na saúde e bem-estar.

“O recomendado é nunca se exercitar em jejum e, independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, recomenda Tamara Stulbach, doutora em Nutrição e Saúde Pública e especialista em Nutrição Esportiva.

Por isso, a seguir, veja o que comer para potencializar os resultados da academia.

Antes do treino

Segundo Maristela Bassi Strufaldi, nutricionista e mestre em Ciências, no pré-treino é fundamental consumir alimentos fontes de carboidrato. Isso porque ele é responsável por fornecer glicogênio muscular ao organismo, um combustível essencial para fornecer energia durante todo o exercício.

“Opções ricas em fibras também são interessantes, tais como frutas, pães e cereais integrais, pois elas promovem uma oferta gradativa da glicose no sangue, mantendo a oferta de energia durante toda a atividade e prevenindo hipoglicemias”, acrescenta.

A seguir, veja outras dicas do que consumir!

Banana

Rica em carboidratos naturais, a banana fornece energia rápida para o treino. Além disso, é uma excelente fonte de potássio, que ajuda na contração muscular.

Aveia

A aveia é uma fonte de carboidratos complexos de liberação lenta, proporcionando energia sustentada durante o treino. Também contém fibras que ajudam na digestão.

Frango ou peito de peru

Proteínas magras, como frango ou peito de peru, fornecem aminoácidos essenciais para a construção muscular, contribuindo para a resistência durante o treino.

Batata-doce

Com carboidratos complexos e baixo índice glicêmico, a batata-doce é uma excelente escolha para fornecer energia constante e ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis.

Torradas integrais com abacate

As torradas integrais fornecem carboidratos, enquanto o abacate adiciona gorduras saudáveis para uma energia duradoura.

Imagem Edicase Brasil
Alguns alimentos ajudam na recuperação muscular após os exercícios  Crédito: eldar nurkovic | Shutterstock

Depois do treino

Após o treino, Tamara Stulbach indica ingerir alimentos com carboidratos, vitaminas e minerais, a fim de repor o glicogênio muscular e recuperar os eletrólitos (minerais essenciais) perdidos durante o exercício.

“Carboidratos de rápida absorção (como a frutose, contida em frutas como a banana) são mais eficientes. Uma dica para a construção muscular é associar o carboidrato de rápida absorção a uma fonte de proteína magra como iogurte desnatado, queijos magros e, até mesmo, barras de proteína em alguns casos específicos”, complementa Maristela Bassi Strufaldi.

Abaixo, veja outras dicas do que consumir!

Whey protein

Rápida absorção e alta concentração de aminoácidos tornam o whey protein uma escolha eficaz para a recuperação muscular pós-treino.

Ovos

Fonte completa de proteínas, os ovos fornecem aminoácidos essenciais, promovendo a síntese de proteínas e a reparação muscular.

Quinoa

Rica em proteínas e carboidratos complexos, a quinoa é uma opção versátil que contribui para a recuperação muscular e a reposição de glicogênio.

Iogurte grego

Combinando proteínas e carboidratos, o iogurte grego auxilia na recuperação muscular e fornece probióticos benéficos para a saúde digestiva.

Amêndoas

Uma excelente fonte de gorduras saudáveis e proteínas, as amêndoas são ideais para um lanche pós-treino nutritivo.

Veja Também

5 alimentos anticâncer para incluir na sua dieta

Saiba o que é pneumonia, doença que levou Ivete Sangalo à internação

Whey protein: 5 dicas para saber se o seu suplemento é falsificado

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Alimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano
Imagem de destaque
Você sabe por que hoje é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados