10 alimentos e bebidas saudáveis para consumir na praia

Uma seleção de frutas frescas é bastante refrescante. Melancia, abacaxi, morango e uva são opções leves, hidratantes e ricas em vitaminas, fornecendo a energia necessária para um dia sob o sol. “A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.