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Renata Rasseli

Santa Teresa inaugura Natal de Encantos neste final de semana

Uma das principais atrações será uma árvore gigante, toda feita de crochê, que será inaugurada neste sábado, na Rua do Lazer

Públicado em 

28 nov 2019 às 15:46
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera
Santa Teresa, na região serrana do Estado, inaugura neste sábado (30), o Natal de Encantos. A Rua do Lazer, a mais importante da cidade, ganhará um portal natalino, trenó, presépio e uma árvore gigante de crochê, com 5,10 metros de altura e 2,40 metros de diâmetro. A ação é liderada pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa e comerciantes da cidade. Para a abertura está programada uma apresentação do Coral da Pestallozi na escadaria da Igreja Matriz, a presença de Papai e Mamãe Noel e a inauguração da iluminação de todo o casario da Rua do Lazer. No dia 12 de dezembro, será realizado o Cortejo de Santa Luzia. O evento promete atrair moradores e visitantes de todo o Estado até o dia 25 de dezembro.

INAUGURAÇÃO

André Rosa, Thici Tibério e Giovanna Rosa Crédito: Léo Gurgel
Ferveu a esquina da Aleixo Netto com a Celso Calmon na inauguração da nova de Thici Tibério na quarta-feira, dia 27. Com decoração assinada pelas arquitetas Italla Monti e Solana Marianelli, a loja promove uma verdadeira viagem pelas região costeira da Europa, como Riviera Francesa, a Costa Amalfitana e o litoral da Grécia. Giovanna e André Rosa assinaram o catering e o  músico Nanno Viana animou o happening. 
Flavia Saade e Cesinha Saade: prestigiando a noite de Thici Tibério Crédito: Léo Gurgel
Lorena e Renata Malenza Crédito: Léo Gurgel
Melissa Viana e Távila Nascimento Crédito: Léo Gurgel

NATAL COM BROWNIE

Eduarda Buaiz prepara uma noite de degustações com a mistura para brownie Regina, novidade da sua empresa de alimentos. A chef Flavia Gama, que desenvolveu o produto junto com a empresa, apresentará ideias de deliciosas sobremesas de brownie com motivos natalinos, durante a degustação, que acontece para convidados na próxima terça, dia 3. 

MUDANDO VIDAS

Pedro Dadalto é só realização e alegria com o resultado do trabalho que Fundação Educacional Antônio Dadalto (Fead) vem desenvolvendo. Em 26 anos, a entidade atinge a marca de 100 mil jovens formados em cursos gratuitos nas mais diversas áreas, transformando vidas e gerando oportunidades. A fundação leva os cursos até os bairros dos treinandos, mas também oferece, por exemplo, em sua sede, um teatro escola com 40 lugares, onde é ministrado o curso de apresentação teatral, que abre espaço para a arte e para o desenvolvimento pessoal.

COQUETEL

Itala Montei e Solana Marianelli Crédito: Léo Gurgel

AUDIÇÃO DE PIANO

Nosso pianista Bruno Leão está nos últimos preparativos para audição 2019 de sua escola de piano e teclado, nos dias 13 e 14 de dezembro, no Sheraton Vitória Hotel. Também será comemorado os 25 anos de sua carreira, com a presença de sua mãe Silvana Leão e o sobrinho Eduardo Leão Pirajá, que virão de Brasília, onde residem, para se apresentarem na audição. A decoração da festa será assinada por Flávia Nolasco. E  encerramento do primeiro dia será em ritmo de samba com a presença do Grupo Sambatom acompanhando vários alunos.

QUERIDAS DE RR

Karen Moro e Brunella Sgaria Crédito: Léo Gurgel

MODA

Fernanda Trindade e Sarah Esteves Crédito: Léo Gurgel

VOTAÇÃO NA PGE

Leonardo Pastore, procurador do Estado e atual presidente da Associação de Procuradores do Espírito Santo (Apes), convoca os colegas associados para participarem da eleição da entidade para escolha de seus representantes no biênio 2020-2021. A votação acontece nesta segunda-feira, dia 2, na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE), em Vitória.

OUTLET

Leticia Scheletz convida para seu outlet de moda, nos dias 17 a 19 de dezembro,  no Ilha Buffet do Clube Álvares Cabral. 

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Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera
Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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