Santa Teresa inaugura Natal de Encantos neste final de semana

Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera

Santa Teresa, na região serrana do Estado, inaugura neste sábado (30), o Natal de Encantos. A Rua do Lazer, a mais importante da cidade, ganhará um portal natalino, trenó, presépio e uma árvore gigante de crochê, com 5,10 metros de altura e 2,40 metros de diâmetro. A ação é liderada pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa e comerciantes da cidade. Para a abertura está programada uma apresentação do Coral da Pestallozi na escadaria da Igreja Matriz, a presença de Papai e Mamãe Noel e a inauguração da iluminação de todo o casario da Rua do Lazer. No dia 12 de dezembro, será realizado o Cortejo de Santa Luzia. O evento promete atrair moradores e visitantes de todo o Estado até o dia 25 de dezembro.

INAUGURAÇÃO

André Rosa, Thici Tibério e Giovanna Rosa Crédito: Léo Gurgel

Ferveu a esquina da Aleixo Netto com a Celso Calmon na inauguração da nova de Thici Tibério na quarta-feira, dia 27. Com decoração assinada pelas arquitetas Italla Monti e Solana Marianelli, a loja promove uma verdadeira viagem pelas região costeira da Europa, como Riviera Francesa, a Costa Amalfitana e o litoral da Grécia. Giovanna e André Rosa assinaram o catering e o músico Nanno Viana animou o happening.

Flavia Saade e Cesinha Saade: prestigiando a noite de Thici Tibério Crédito: Léo Gurgel

Lorena e Renata Malenza Crédito: Léo Gurgel

Melissa Viana e Távila Nascimento Crédito: Léo Gurgel

NATAL COM BROWNIE

Eduarda Buaiz prepara uma noite de degustações com a mistura para brownie Regina, novidade da sua empresa de alimentos. A chef Flavia Gama, que desenvolveu o produto junto com a empresa, apresentará ideias de deliciosas sobremesas de brownie com motivos natalinos, durante a degustação, que acontece para convidados na próxima terça, dia 3.

MUDANDO VIDAS

Pedro Dadalto é só realização e alegria com o resultado do trabalho que Fundação Educacional Antônio Dadalto (Fead) vem desenvolvendo. Em 26 anos, a entidade atinge a marca de 100 mil jovens formados em cursos gratuitos nas mais diversas áreas, transformando vidas e gerando oportunidades. A fundação leva os cursos até os bairros dos treinandos, mas também oferece, por exemplo, em sua sede, um teatro escola com 40 lugares, onde é ministrado o curso de apresentação teatral, que abre espaço para a arte e para o desenvolvimento pessoal.

COQUETEL

Itala Montei e Solana Marianelli Crédito: Léo Gurgel

AUDIÇÃO DE PIANO

Nosso pianista Bruno Leão está nos últimos preparativos para audição 2019 de sua escola de piano e teclado, nos dias 13 e 14 de dezembro, no Sheraton Vitória Hotel. Também será comemorado os 25 anos de sua carreira, com a presença de sua mãe Silvana Leão e o sobrinho Eduardo Leão Pirajá, que virão de Brasília, onde residem, para se apresentarem na audição. A decoração da festa será assinada por Flávia Nolasco. E encerramento do primeiro dia será em ritmo de samba com a presença do Grupo Sambatom acompanhando vários alunos.

QUERIDAS DE RR

Karen Moro e Brunella Sgaria Crédito: Léo Gurgel

MODA

Fernanda Trindade e Sarah Esteves Crédito: Léo Gurgel

VOTAÇÃO NA PGE

Leonardo Pastore, procurador do Estado e atual presidente da Associação de Procuradores do Espírito Santo (Apes), convoca os colegas associados para participarem da eleição da entidade para escolha de seus representantes no biênio 2020-2021. A votação acontece nesta segunda-feira, dia 2, na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE), em Vitória.

OUTLET

Leticia Scheletz convida para seu outlet de moda, nos dias 17 a 19 de dezembro, no Ilha Buffet do Clube Álvares Cabral.

Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera