Roberto Carlos: "O que Cachoeiro tem de mais especial?". "Você!", respondem fãs

Vestido de capitão do navio, Roberto Carlos distribui flores a suas fãs durante show a bordo Crédito: Divulgação

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o Rei, que acaba fazer uma minitemporada de shows em um cruzeiro por cinco dias na costa brasileira, listou dicas para quem quer visitar Cachoeiro, em uma entrevista coletiva em Búzios (RJ), para 70 jornalistas.

“Paulo Guedes disse recentemente que, com o dólar alto, os brasileiros deveriam ir a destinos nacionais e deu como exemplo ‘a cidade natal do Roberto Carlos’. Então, quais são as dicas turísticas para Cachoeiro do (sic) Itapemirim?”, perguntou o repórter Ivan Finotti.

“Agradeço ao Paulo Guedes por ter sugerido. É bom para a economia da cidade, né? Cachoeiro é linda. Tem montanhas e um rio que atravessa a cidade quase toda. É simples, mas atraente. O que ela tem de mais especial?”, divagou.

O repórter relata que, ato contínuo, as centenas de senhorinhas fãs que acompanhavam a coletiva responderam pelo ídolo: “Vocêêê! Ela tem você!”.

AS ATRAÇÕES DO NAVIO DE 14 ANDARES

A 16ª edição do cruzeiro Emoções em Alto Mar foi realizado pelo MSC Fantasia. O navio tem 14 andares, mais de dez elevadores, cinco restaurantes, 21 bares e lounges, cinco piscinas, lojas, spas, boate, cinema e cassino, entre outras atrações.

Perdeu a chance? No ano que vem tem mais, porém precisa aguardar na lista de espera. As passagens para 2021, entre 15 e 19 de fevereiro, partem de R$ 4.068 (cabine interna) e chegam a R$ 11.940 (externa de luxo, com varanda) por pessoa. Já está esgotado. O pacote inclui cinco refeições diárias e uma noite de show.