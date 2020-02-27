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Leonel Ximenes

Roberto Carlos: "O que Cachoeiro tem de mais especial?". "Você!", respondem fãs

A bordo do navio onde fez minitemporada de shows na costa brasileira, Rei responde a repórter sobre dicas turísticas da Capital Secreta

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vestido de capitão do navio, Roberto Carlos distribui flores a suas fãs durante show a bordo Crédito: Divulgação
Cachoeiro está na moda. Depois de ser indicada como local a ser visitado para quem quer escapar da alta do dólar (ministro Paulo Guedes, da Economia) e ficar livre da ameaça do coronavírus (Luiz Henrique Mandetta, da Saúde), é a vez de o mais famoso filho da Capital Secreta falar sobre as virtudes da cidade capixaba.
Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o Rei, que acaba fazer uma minitemporada de shows em um cruzeiro por cinco dias na costa brasileira, listou dicas para quem quer visitar Cachoeiro, em uma entrevista coletiva em Búzios (RJ), para 70 jornalistas.
“Paulo Guedes disse recentemente que, com o dólar alto, os brasileiros deveriam ir a destinos nacionais e deu como exemplo ‘a cidade natal do Roberto Carlos’. Então, quais são as dicas turísticas para Cachoeiro do (sic) Itapemirim?”, perguntou o repórter Ivan Finotti.
“Agradeço ao Paulo Guedes por ter sugerido. É bom para a economia da cidade, né? Cachoeiro é linda. Tem montanhas e um rio que atravessa a cidade quase toda. É simples, mas atraente. O que ela tem de mais especial?”, divagou.
O repórter relata que, ato contínuo, as centenas de senhorinhas fãs que acompanhavam a coletiva responderam pelo ídolo: “Vocêêê! Ela tem você!”.

AS ATRAÇÕES DO NAVIO DE 14 ANDARES

A 16ª edição do cruzeiro Emoções em Alto Mar foi realizado pelo MSC Fantasia. O navio tem 14 andares, mais de dez elevadores, cinco restaurantes, 21 bares e lounges, cinco piscinas, lojas, spas, boate, cinema e cassino, entre outras atrações.
Perdeu a chance? No ano que vem tem mais, porém precisa aguardar na lista de espera. As passagens para 2021, entre 15 e 19 de fevereiro, partem de R$ 4.068 (cabine interna) e chegam a R$ 11.940 (externa de luxo, com varanda) por pessoa. Já está esgotado. O pacote inclui cinco refeições diárias e uma noite de show.

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Ainda segundo o jornal, em outubro próximo o projeto Emoções atraca em Cancún, no México. Serão cinco dias no Paradisus Playa del Carmen, com quartos entre R$ 6.492 (as quatro noites) e R$ 14.436 por pessoa. O resort é “all inclusive” e também dá direito a um show de Roberto Carlos. Mas a passagem aérea fica por conta do hóspede.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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