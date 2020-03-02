Rigoni responde: “Bolsonaro não pode esticar as instituições a esse ponto”

“De fato, a maneira como me expressei no 'Roda Viva' não foi a melhor maneira e de fato não consegui explicar corretamente o que penso em relação a isso. Basicamente, o que quis dizer e o que penso é que essas declarações autoritárias de fato são horríveis para a democracia, porque de fato são uma maneira de esticar as instituições para ver até onde elas vão. Isso está no livro do Steven Levitsky: 'Como as democracias morrem'. Agora, esse tipo de discurso só ganha ressonância na sociedade porque os resultados que a gente dá enquanto coletividade política não são satisfatórios. Se a gente tivesse um Congresso que fizesse com velocidade as transformações que a gente precisa fazer, esse tipo de discurso continuaraia sendo horrível, mas teria menos ressonância na sociedade. As duas coisas são extremamente importantes.”