Rigoni responde: “Bolsonaro não pode esticar as instituições a esse ponto”

Em resposta à coluna publicada na manhã desta segunda-feira (2), o deputado federal Felipe Rigoni (de saída do PSB) entrou em contato para explicar, de maneira clara e definitiva, o que realmente pensa a respeito de discursos políticos antidemocráticos. Segundo Rigoni, declarações autoritárias de fato são horríveis para a democracia, mas só ganham ressonância na sociedade à medida que a classe política falha em oferecer à população resultados satisfatórios em termos de serviços e políticas públicas. É o fracasso dos políticos democratas em dar respostas à sociedade que dá margem para o surgimento de pretensos “salvadores da pátria”, com discurso simplista de grande apelo e de viés autoritário. Para Rigoni, esse raciocínio é justamente o que explica a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018.
Em entrevista ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura, em 17 de fevereiro, Rigoni havia afirmado que “o risco à democracia não é o autoritarismo. É a falta de resultados que a política dá ou não dá”.
No fim da manhã desta segunda-feira, ele explicou à coluna:
“De fato, a maneira como me expressei no 'Roda Viva' não foi a melhor maneira e de fato não consegui explicar corretamente o que penso em relação a isso. Basicamente, o que quis dizer e o que penso é que essas declarações autoritárias de fato são horríveis para a democracia, porque de fato são uma maneira de esticar as instituições para ver até onde elas vão. Isso está no livro do Steven Levitsky: 'Como as democracias morrem'. Agora, esse tipo de discurso só ganha ressonância na sociedade porque os resultados que a gente dá enquanto coletividade política não são satisfatórios. Se a gente tivesse um Congresso que fizesse com velocidade as transformações que a gente precisa fazer, esse tipo de discurso continuaraia sendo horrível, mas teria menos ressonância na sociedade. As duas coisas são extremamente importantes.”
Rigoni reprova o exercício a que o presidente Bolsonaro tem se dedicado:
"O presidente não pode esticar as instituições a esse ponto, até porque é a principal figura política do Brasil. Mas isso só ganha ressonância por causa da falta de resultados. Se déssemos mais resultados, as pessoas dariam menos bola para isso e, inclusive, combateriam esse tipo de declaração."
“Na minha opinião”, prossegue o deputado, “foi isso inclusive que elegeu o Bolsonaro. Esse radicalismo e esse tensionamento... As pessoas só acreditam nisso e recorrem a esse tipo de discurso, que não é verdadeiro, porém é muito claro e muito fácil de se espalhar, porque no dia a dia delas os serviços estão ruins. As pessoas só acreditam em salvadores da pátria porque os serviços estão ruins. Se os serviços fossem melhores e o Congresso aprovasse em velocidade maior as mudanças necessárias, esse tipo de discurso de salvadores da pátria não teria grande ressonância.”