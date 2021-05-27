Tecnologia aliada à dermatologia: veja 4 tratamentos contra a calvície

Apesar do charme como o ditado popular diz, a calvície incomoda a muitos e existem diversos métodos que ajudam no tratamento Crédito: Pixabay

A alopecia androgenética, comumente conhecida como calvície, pode atingir tanto homens quanto mulheres. Para aqueles que desejarem, existem diversos métodos que ajudam no tratamento e colaboram com a autoestima.

De acordo com a dermatologista Karina Mazzini, a calvície é uma condição genética, ou seja, ''aquele paciente que tem o gene, com o passar do tempo, vai começar a se manifestar''. Segundo ela, os sintomas iniciam quando há a redução da espessura do folículo piloso, responsável pela produção e crescimento do fio, até ele se fechar.

A farmacêutica clínica e especialista em tricologia Bianca Cabideli, pontua que nem sempre a calvície faz com que o cabelo caia. ''Por questões genéticas, temos o afinamento dos fios, mas não necessariamente a queda. Então é possível você ser calvo e nunca ver o seu cabelo caindo, ele só vai afinando conforme os anos vão passando'', explica.

MULHERES TAMBÉM SOFREM

Bianca afirma que, apesar de ser mais vista em homens, a calvície também atinge o público feminino. Segundo a especialista, com o passar das décadas, a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, somada a rotina tripla e o estresse fazem com que o gene da alopecia androgenética se manifeste mais cedo. ''O cabelo é como marcador de saúde, porque é uma estrutura do nosso corpo que tá sujeita a responder a variações de humor emocional, psicológicas, e de ambiente. Hoje, com mulheres sendo mães, esposas, profissionais, além da época de pandemia, aumentou a expressão gênica do gênero da calvície em mulheres''.

Contudo, há soluções no mercado. Para a dermatologista Karina, a tecnologia é uma grande aliada que vem auxiliando em diversos tratamentos. ''Hoje em dia temos muitos tratamentos que ajudam e a tecnologia evolui a cada dia. Nós fazemos procedimentos e recomendamos medicações para impedir a ação do gene'', afirma. Como forma de tratamento, as especialistas citaram 4 métodos que são realizados em pacientes calvos e que podem dar resultado. Confira a lista: