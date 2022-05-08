Talassemia: o que é a doença e a importância do diagnóstico precoce

O Dia Internacional da Talassemia, lembrado em 8 de maio, reforça a divulgação de informações sobre a doença — que é um tipo de anemia hereditária, diagnóstico precoce e conscientização da população.

Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o atendimento integral, desde a descoberta, monitoramento e o transplante de medula óssea quando indicado.

De acordo com dados da pasta, até abril deste ano, já foram registrados 930 pessoas com a doença no Brasil. Entre os pacientes, quase 36% tem entre 20 e 39 anos. Ao todo, foram mapeados 137 Serviços de Atenção Especializada em Talassemias em todo o Brasil.

O QUE É TALASSEMIA

As talassemias são um grupo de doenças hereditárias crônicas que se caracterizam pela redução ou ausência de hemoglobina – substância dos glóbulos vermelhos do sangue responsável pelo transporte de oxigênio para todo o corpo.

OS SINTOMAS

Pessoas acometidas pelo problema possuem uma variabilidade de sintomas, como:

Anemia persistente Aparência pálida Aumento do baço Distúrbios cardíacos e endócrinos Atraso no crescimento e na maturação sexual Infecções recorrentes

TRATAMENTO

Em geral, o tratamento e acompanhamento desses pacientes são realizados pela Rede Nacional de Hematologia e Hemoterapia (Hemorrede), integrada pelos hemocentros coordenadores estaduais e suas respectivas hemorredes regionais. Nos locais em que o tratamento não é oferecido na hemorrede, os Estados instituem outros serviços de referência, necessários para evitar complicações da doença, que em casos mais graves pode implicar, inclusive, em transplantes de medula óssea.

O diagnóstico precoce da doença é fundamental. Os pacientes com o tipo de talassemia com anemia grave necessitam de transfusões de sangue de forma regular, geralmente a cada 20 dias, em média, para sempre, desde os primeiros dias de vida.