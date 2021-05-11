Relacionamentos: como demonstrar quem é prioridade na sua vida?

Muitos acreditam que é preciso grandes gestos para demonstrar prioridade, mas nos esquecemos de pequenos atos do cotidiano que fazem a diferença. Crédito: Freepik

No cotidiano conturbado, muitas vezes fazemos as coisas de forma rápida, automática e vamos simplesmente eliminando as tarefas que surgem na nossa frente para cumprir objetivos e conseguir um tempo para descansar. É muito frequente que os dias sejam muito corridos e, com o distanciamento social devido à pandemia da Covid-19 , sem perceber, ficamos mais longe de pessoas com quem nos relacionamos e acabamos nos acomodando. É o que explica a psicóloga e comentarista da CBN Vitória , Adriana Müller, que também destaca ser preciso “tentar priorizar o que merece ser priorizado”.

Segundo a psicóloga, é comum que o acomodamento ocorra em relacionamentos, sejam eles amorosos ou não. Em uma relação considerada “garantida”, os indivíduos acreditam que não precisam mais cuidar e dedicar o tempo e carinho para que esse amor floresça ainda mais. Mas ela ressalta ser necessário pensar o contrário, são relações que devem ser regadas com afeto, pois assim florescem mais.

"Relacionamentos e pessoas merecem a constância do nosso amor e atenção. Para ser um amigo, tem que priorizar. Para ser um parceiro, uma mãe, tem que priorizar. Mesmo que com gestos simples" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

A psicologa ressalta que, em momentos de isolamento, como os vividos devido à pandemia do novo coronavírus, muitos atos de demonstração e relações físicas foram cortados. Entretanto, isso não significa que as prioridades mudaram. "Principalmente durante o isolamento e até mesmo após o contágio do vírus, indivíduos relatam que começaram a dar mais valor atenção ao que antes não era colocado no topo da lista", destaca.

Segundo Adriana, muitos acreditam ser preciso grandes gestos para demonstrar prioridade, mas nos esquecemos de pequenos atos do cotidiano que fazem a diferença e melhoram a convivência de todos ao redor. "Apenas uma pergunta de como foi o seu dia, uma mensagem eletrônica falando que lembrou da pessoa, criar um ambiente diferente de rotina com o seu parceiro, um bilhetinho... Esses momentos são simples, mas demonstram o 'eu estou aqui e você é prioridade'", acrescenta.