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Fertilidade masculina

Pesquisa reforça poder do óleo de peixe para a saúde do esperma

Estudo feito na Dinamarca mostrou que os homens jovens que tomaram suplementos de óleo de peixe apresentaram maior número de espermatozoides

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 18:05
Suplemento de óleo de peixe pode melhorar saúde do esperma Crédito: Pixabay
Não é de hoje que a medicina aponta a relação entre alimentação e fertilidade. No caso dos homens, alguns suplementos já são usados, nos consultórios, como medida para melhorar a saúde do esperma. O óleo de peixe é um deles. Um estudo feito com 1.679 homens jovens dinamarqueses mostrou que aqueles que tomavam esse suplemento apresentaram um maior número de espermatozoides em relação aos que não faziam uso da substância.
A pesquisa foi realizada com homens, com média de idade de 19 anos, que estavam fazendo exames físicos para o serviço militar obrigatório. Do grupo, 98 deles relataram tomar suplementos de óleo de peixe durante os três meses anteriores. Segundo o estudo, eles apresentaram, nos exames, maior proporção de espermatozoides normais, maior volume médio de sêmen e maior tamanho médio testicular. Eles também apresentaram níveis significativamente mais baixos de hormônios estimuladores de folículos e níveis mais baixos de hormônios luteinizantes, ambos indicadores de melhor função testicular.

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De acordo com o andrologista José Augusto Ribeiro de Almeida, do Instituto de Medicina Reprodutiva, em Vitória, a ligação do óleo de peixe com a fertilidade masculina não é novidade. "Esse estudo na Dinamarca é pequeno e abre margem para alguns questionamentos, como o fato de o grupo pesquisado ser de homens jovens. Não é determinante para mudar uma conduta. Além do mais, outras pesquisas anteriores já demonstraram os benefícios do óleo de peixe para a saúde  do esperma", destaca ele.
Apesar de ainda faltar um estudo maior e mais relevante para comprovar de uma vez por todas o efeito direto do consumo de óleo de peixe sobre a fertilidade masculina, Almeida acredita que as pesquisas já existentes apontam que a tendência é isso ser verdade. "Até por isso a gente já vem prescrevendo aos pacientes com problemas de infertilidade, juntamente com outros suplementos, como a vitamina C, a vitamina E, o ácido fólico, a coenzima Q10 e o zinco, por exemplo", cita.

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No caso do óleo de peixe, diz o andrologista, o efeito seria devido à presença de Ômega 3, que teria como função melhorar a qualidade e o material genético do espermatozoide. "Esse benefício só ocorre após o terceiro mês seguido de uso. Isso porque o ciclo do espermatozoide é longo. Numa ejaculação, por exemplo, estão espermatozoides que começaram a ser produzidos cerca de 65 dias antes".
Almeida ressalta, porém, que sair tomando qualquer suplemento por conta própria é um erro. O resultado, aliás, pode ser o contrário do esperado. "É preciso que um especialista saiba indicar a dose certa para cada paciente. Alguns desses suplementos, se tomados numa dose muito pequena, não farão o menor efeito. E se tomados em excesso, podem até prejudicar a qualidade do esperma".
"É preciso que um especialista saiba indicar a dose certa para cada paciente. Alguns desses suplementos, se tomados numa dose muito pequena, não farão o menor efeito. E se tomados em excesso, podem até prejudicar a qualidade do esperma""
José Augusto Ribeiro de Almeida - Andrologista

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