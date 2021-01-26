Mania de estalar o pescoço pode causar AVC

Qualquer movimento brusco no pescoço pode movimentar os vasos que passam por canais, ossos e isso pode levar a uma dissecção das artérias Crédito: Mulher com mão no pescoço

Você tem mania de estalar os punhos, os dedos e até mesmo o pescoço com a 'desculpa' de que a ação te ajuda a relaxar? Pois saiba que esse seu costume pode trazer sérias consequências para sua saúde.

O neurologista Paulo Roberto Rosa, da Samp, explica que não é recomendado estalar os dedos, os punhos ou o pescoço, já que as articulações foram feitas para facilitar a mobilidade do corpo. "Não há nenhuma recomendação técnica para forçá-la. Quando você estala a articulação, exerce uma força não fisiológica sobre ela. Considerando que o processo de artrose pode estar correlacionado com microtraumas, não vejo sentido nessa atitude", diz.

"Não há nenhuma recomendação técnica para forçar as articulações. Quando você estala, exerce uma força não fisiológica sobre ela" Paulo Roberto Rosa - Neurologista

No caso do pescoço pode ser muito grave. " Existe o risco de dissecção das artérias do pescoço que podem levar a Acidente Vascular Cerebral (AVC) de gravidade intensa . A dissecção é como se esgarçássemos as camadas da artéria. Isso promove a ativação de mecanismos que fazem o sangue coagular no vaso, fazendo com que haja pouca circulação no cérebro, e resultando no AVC. Considerando que o derrame é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, e a prevenção é primordial, não justifica ficar estalando o pescoço", ressalta.

DIVERSAS CAUSAS

O neurologista Igor Pagiola reforça a informação de que qualquer movimento brusco no pescoço pode movimentar os vasos que passam por canais, ossos e isso pode levar a uma dissecção, como um pequeno 'arranhão' na parede da artéria. "Esses movimentos podem movimentar de forma brusca os vasos da região e lesioná-los. E eles são muito importantes para levar sangue ao cérebro".

O médico explica que o AVC em pacientes jovens tem diversas causas, dentre elas a dissecção, que não é causada somente pela manobra de estalar o pescoço. "Já tivemos caso de paciente que estava andando de jet ski e as batidas na água levaram à dissecção. E também teve o caso de uma pessoa que estava fazendo alisamento no cabelo, e isso causou a dissecção da artéria".

"Esses movimentos podem movimentar de forma brusca os vasos da região e lesioná-los. E eles são muito importantes para levar sangue ao cérebro" Igor Pagiola - Neurologista

A artéria possui 3 camadas e a dissecção pode levar aos dois AVC's. "O isquêmico, quando somente a camada interna da carótida é afetada, e ela diminui o calibre do vaso e o fluxo para o cérebro. Ou a dissecção pode romper as 3 camadas e extravasar sangue para o cérebro, sendo uma causa do AVC hemorrágico", diz Igor.

GERENCIAMENTO DO ESTRESSE

Fabio Fieni Toso, neurologista do São Bernardo Apart Hospital, diz que as artérias vertebrais que são mais comprometidas nesses casos levam sangue e oxigênio para regiões muito nobres do encéfalo. "A falta de oxigenação nessas regiões pode produzir danos neurológicos muito graves com possibilidade de sequelas permanentes".

O médico ressalta ainda que o AVC é uma emergência médica e tem tratamento. "Quanto mais rápido for o atendimento, melhores serão as chances de uma boa recuperação", diz Fabio.

"A falta de oxigenação nessas regiões pode produzir danos neurológicos muito graves com possibilidade se sequelas permanentes" Fabio Fieni - Neurologista

Muitas pessoas dizem que estalam as partes do corpo para relaxar ou desestressar. Mas Igor Pagiola não indica que seus pacientes estalem o pescoço ou procurem profissionais para essa finalidade. "O gerenciamento do estresse precisa ser muito mais um exercício mental para controlar as coisas que podemos mudar. E não se preocupar com os problemas que não temos poder para alterar".