Isolamento: 5 passos para manter a vitamina D em dia

Isabela Luísa passa alguns minutos do dia na janela de seu apartamento para tentar manter a vitamina em dia. Crédito: Arquivo pessoal

Desde a chegada da pandemia da Covid-19 no Brasil, o isolamento passou a ser recomendado em todo o país, e ficar em casa é a palavra de ordem. Porém, por conta da baixa exposição ao sol, a quarentena pode comprometer os níveis da vitamina D, um micronutriente que cumpre papéis essenciais no organismo. Dentre as funções desse hormônio no corpo, estão o funcionamento do sistema imunológico e absorção de cálcio. A boa notícia é que tem como manter bons índices da vitamina através de uma dieta balanceada e hábitos que devem fazer parte da rotina.

A universitária Isabela Luísa mora em um apartamento em Vitória e conta que tenta manter os níveis da vitamina em dia tomando sol pela janela, já que não tem varanda ou quintal em casa. "Durante parte da tarde o sol bate na minha sala, sempre tento passar uns minutos no sofá nesse horário. Tento aproveitar ao máximo, porque só acontece nessa parte dia", diz.

"Eu também tento sempre lembrar de abrir todas as cortinas das janelas pra deixar a luz do sol entrar sempre que possível. Além disso, uma vez por semana, eu desço para dar uma caminhada matinal com meu gato no estacionamento do prédio quando não tem vizinhos lá embaixo, aí aproveito para ficar sempre na área que bate sol ", complementa.

Por que a vitamina D é essencial?

A nutricionista Leticia Souza explica que a vitamina D é considerada um pré-hormônio que possui papel fundamental na manutenção da saúde dos ossos, por meio da regulação da quantidade de cálcio e fósforo no organismo. Atua também na diferenciação celular e regula o sistema imunológico, cardiovascular e muscular, completa.

Importante lembrar da necessidade do cálcio na mineralização óssea e para o mecanismo de contração muscular. Portanto a falta da vitamina D e, consequentemente, o comprometimento da absorção de cálcio vai prejudicar a integridade óssea e capacidade funcional de toda a musculatura, complementa o médico Albermar Harrigan é especialista em endocrinologia e metabologia.

De acordo com Albermar Harrigan, a Vitamina D raramente é obtida pela alimentação, sendo o Sol sua principal fonte. Temos uma pró vitamina na pele quimicamente formada por colesterol que, em contato com raios solares, se transforma e Vitamina D, explica.

O profissional reforça que, teoricamente, uma a exposição da maior superfície do corpo possível garante a referida transformação. Mas é importante estar atento, já que em um país tropical como o nosso a incidência prolongada à radiação solar pode ser prejudicial. Pode provocar queimaduras e, em algumas pessoas muito claras, favorece o surgimento de câncer de pele. Atualmente o acompanhamento médico com dosagem da referida vitamina em laboratório de confiança permite a reposição medicamentosa segura, garante o endocrinologista.

Quais são as opções no isolamento?

Tomar sol na janela é um hábito essencial neste período. Crédito: Reprodução Instagram @agathesorlet

Confira algumas orientações dos especialistas para manter níveis ideais da vitamina mesmo com as limitações do isolamento: