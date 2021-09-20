Facebook sabe que Instagram é risco para saúde mental de adolescentes, diz jornal americano

O Facebook está ciente de que o Instagram, rede social da qual é dono, é potencialmente danoso para a saúde mental de meninas adolescentes, de acordo com reportagem publicada nesta recentemente "Wall Street Journal".

Segundo o jornal americano, uma apresentação que circulou entre os funcionários em março de 2020 mostrou que as comparações no Instagram poderiam mudar a maneira como as jovens se viam. Os documentos teriam sido acessados pelo jornal.

Em outra apresentação, de 2019, a rede social teria sido informada de que a plataforma piorava as questões de imagem de uma em cada três meninas. As adolescentes também culpariam o Instagram por problemas de ansiedade e depressão.

Estaria nessa apresentação, ainda, que entre as jovens que relataram pensamentos suicidas, 13% das britânicas e 6% das americanas, ligaram o desejo de se matar à rede social.

O impacto negativo do Instagram na autoestima das adolescentes foi constatado em uma pesquisa feita pelos próprios funcionários da rede social Crédito: Freepik

Essas pesquisas teriam sido feitas por funcionários da própria companhia, muitos deles com experiência em psicologia, ciência computacional e análise de dados.

Segundo o jornal, foram cinco apresentações ao longo de 18 meses que mostraram resultados de grupos focais, pesquisas online e acompanhamentos voltados para a saúde mental de adolescentes. Uma das sugestões teria sido o uso de mais filtros (recurso que muda a imagem das selfies, comuns na rede) "divertidos" no lugar daqueles que retocam o rosto dos usuários.

Os estudos teriam concluído também que o Instagram, especificamente, e não as redes sociais em geral, é problemático, ao levar os usuários a comparações sociais.

Os documentos, segundo o jornal, mostram que 40% dos usuários da rede social têm 22 anos ou menos.

POSICIONAMENTO

As informações que o Wall Street Journal afirma ter obtido contrariam o que a empresa vem dizendo publicamente. "As pesquisas que temos visto mostram que o uso de redes sociais para se conectar com outras pessoas pode ter benefícios positivos para a saúde mental", afirmou o presidente-executivo da companhia, Mark Zuckerberg, em março de 2021.

Ele não enviou a suposta pesquisa de sua companhia em resposta aos senadores americanos Richard Blumenthal e Marsha Blackburn, em agosto. Em uma carta, disse que pesquisas internas eram mantidas em sigilo e que não teria conhecimento de um consenso entre especialistas sobre quando o tempo de tela se torna prejudicial.

Em maio, Adam Mosseri, executivo do Facebook encarregado do Instagram, disse a jornalistas que as pesquisas indicam que os efeitos do aplicativo em adolescentes são pequenos.

Em uma entrevista mais recente, ele afirmou que não quer de forma alguma "diminuir essas questões", e que os problemas apontados pela reportagem do jornal não são necessariamente abundantes, embora seu impacto sobre as pessoas possa ser enorme.

Mosseri afirmou ainda que o Facebook demorou a perceber os problemas de conectar tantas pessoas. "Eu tenho pressionado muito forte para que nós assumamos nossas responsabilidades de forma mais ampla."