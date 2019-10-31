'Explante' de silicone: por que elas estão tirando as próteses?

Data: 30/10/2019 - ES - Vitória - Thaís Partelli, 24, chefe de gabinete, retirou as próteses de silicone dos seios Crédito: Fernando Madeira

Houve uma época em que as siliconadas estavam com tudo. Elas eram a referência do corpo belo. Foi nessa onda que, aos 20 anos, Thaís Partelli resolveu colocar um par de próteses com 220ml de silicone em cada mama. Três anos depois, ela decidiu retirar os implantes.

Muitas mulheres como Thaís estão optando pelo que vem sendo chamado popularmente de "explante" de silicone. Por motivos de doença, por estética ou por não verem mais sentido nos seios turbinados, elas resolveram voltar ao natural.

"Resolvi colocar o silicone quando fiz uma mastopexia, que é uma cirurgia para retirar excesso de pele e fazer uma remodelagem nas mamas. Na época, eu tinha peito, porém tinha dores nas costas por eu ser magra. Coloquei a prótese na mesma cirurgia, porém menor do que meu peito era antes", conta Thaís.

Só que a jovem teve contratura capsular, um tipo de rejeição do corpo à prótese que causa endurecimento no local. Ela chegou a fazer duas cirurgias para tentar resolver o problema, mas não adiantou. Optou por retirar, em julho deste ano, os implantes. E não quis colocar mais.

Não foi uma decisão fácil, segundo a chefe de gabinete de 24 anos. "Chorei muito quando tive que decidir tirar. Tem dias em que quero o silicone de volta. Não vou negar... Ficar com bem menos do que sempre tive foi difícil de lidar. Mas estou satisfeita sim", garante.

"Tem dias em que quero o silicone de volta. Não vou negar... Ficar com bem menos do que sempre tive foi difícil de lidar. Mas estou satisfeita sim" Thaís Partelli - Chefe de gabinete

O cirurgião plástico Humberto Pinto explica que a chance desse tipo de problema ocorrer é pequena, principalmente com as próteses mais modernas, que têm superfície texturizada.

Mesmo assim é sempre bom ficar de olho em qualquer alteração percebida. Ao identificar um corpo estranho, nosso organismo tenta expulsá-lo ou absorvê-lo. No caso da prótese de silicone, o corpo cria uma cápsula em torno dela, causando enrijecimento e até deformidade da mama". explica.

Segundo o médico, houve um aumento nos últimos anos no número de pacientes que pediram para retirar as próteses. "Muitas pacientes que colocaram grandes volumes desejam agora readequar o tamanho de suas mamas".

Como é feito?

O procedimento, diz, é rápido e tecnicamente fácil. "Normalmente é realizada a retirada de pele para readequar o tamanho das mamas. Enxertos de gordura não são recomendados".

Jefferson Vaccari, cirurgião plástico, afirma que a indicação para retirada dos implantes se dá, normalmente, quando ocorre rejeição ou infecção. "Nesses casos, é necessário fazer uma retirada mais imediata. Também existem situações em que ocorre algum problema na cicatrização da ferida, ocasionando a retirada da prótese".

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É importante, observa o especialista, ficar atenta a sinais como vermelhidão, dor, calor nas mamas, febre, mal-estar e secreção purulenta, que podem indicar uma infecção.