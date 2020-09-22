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Qualidade de vida

Dificuldades para dormir? Psicóloga orienta como melhorar o sono

A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller, diz que é preciso ensinar o cérebro a entrar no modo noturno, mostrando que é hora de descansar

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 17:13
Saiba como dormir melhor Crédito: Getty Images
Após um dia cansativo, o sono é o melhor remédio para acordar bem e revigorado. Apesar dos benefícios, o ato de dormir não é tão bem aproveitado por algumas pessoas. Há quem apresente distúrbios do sono, que precisam de tratamento, mas alguns hábitos ou vícios atrapalham o descanso do corpo e da mente. Você tem dificuldades para dormir? Saiba o que fazer para conseguir descansar durante essas preciosas horas do dia.
Segundo a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller, é preciso ensinar o cérebro a entrar no modo noturno, mostrando que, a partir daquele momento, é preciso descansar e deixar de lado outras distrações.
"O sono é um momento muito importante do nosso dia e a gente tem que ter muito cuidado com ele. A atenção de todos é válida. O sono repõe as energias, regula o metabolismo, vários processos acontecem no nosso corpo"
Adriana Müller - Psicóloga
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN e a Família desta terça (22), Adriana listou algumas dicas para você conseguir dormir melhor.

SAIBA O QUE PODE SER FEITO POR VOCÊ:

  • Faça uma atividade física durante o dia, assim, você irá para cama cansado e até com dores no corpo. Tenha cuidado com o horário do exercício, evite fazer muito tarde, pois ele pode ser revertido em agitação;
  • Tenha cuidado com a alimentação e evite cafeína nas horas que antecedem a hora de dormir;
  • Desligue o celular uma hora antes de dormir e deixe as telas de lado, elas desviam nossa atenção e deixam nosso cérebro em alerta;
  • Ouça uma música calma para relaxar;
  • A meditação também pode ser uma boa opção. Em um local escuro, sem as telas ou barulhos, sinta a sua respiração.
Adriana Müller afirmou que "pequenos rituais" devem ser repetidos a cada dia para gerar o hábito. "Aproveite o início da primavera para começar", acrescentou.

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