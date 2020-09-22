Dificuldades para dormir? Psicóloga orienta como melhorar o sono

Após um dia cansativo, o sono é o melhor remédio para acordar bem e revigorado. Apesar dos benefícios, o ato de dormir não é tão bem aproveitado por algumas pessoas. Há quem apresente distúrbios do sono, que precisam de tratamento, mas alguns hábitos ou vícios atrapalham o descanso do corpo e da mente. Você tem dificuldades para dormir? Saiba o que fazer para conseguir descansar durante essas preciosas horas do dia.