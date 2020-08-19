Dieta Mind: tudo sobre a alimentação que protege o cérebro

Azeite e grãos integrais estão entre os itens da dieta. Crédito: shutterstock

Em tempos de coronavírus (Covid-19) e quarentena, a busca por informações para ter hábitos alimentares mais saudáveis tem sido um atrativo para muitas pessoas. E uma das novidades muito comentada nesta área é a Dieta Mind (mente, em inglês). Este é um plano alimentar que promete proteger o cérebro de declínio cognitivo e de problemas neurodegenerativos, incluindo o Mal de Alzheimer. O objetivo do cardápio é reduzir a pressão alta, mas também contribui para emagrecimento e redução de eventos cardiovasculares, como AVC e infarto.

O método é decorrente da associação entre a dieta anti-hipertensiva, ou DASH, e a mediterrânea. De acordo com a nutricionista Fernanda Pignaton, a Mind combina alimentos desses regimes, que contam com substâncias neuroprotetoras e antioxidantes, como as chamadas berries, ou seja, as frutas vermelhas e roxas; vegetais verde-escuros, oleaginosas e leguminosas.

Neste formato as pessoas tem a comida de verdade como base da alimentação. Assim, priorizam os alimentos saudáveis e restringem ou eliminam o consumo de produtos processados e ultraprocessados. Por isso, a maioria das pessoas pode fazê-la. E, assim como na dieta mediterrânea, o vinho tinto é uma das recomendações, mas para quem têm restrição à bebida alcóolica pode tomar o suco de uva integral sem açúcar, indica.

O objetivo da Mind não é emagrecer e, sim, contribuir para a saúde cerebral e cardiovascular. Porém, o fato de privilegiar uma alimentação mais saudável  no lugar de doces, fast-food e alimentos processados  pode contribuir para eliminar alguns quilos. Mas, se o objetivo for o emagrecimento deve-se procurar um profissional de saúde para analisar outros fatores.

Conheça alguns grupos de alimentos saudáveis para o cérebro

A nutriconista Fernanda Pignaton listou algum dos alimentos que compõe essa dieta. Crédito: Divulgação

- Vegetais de folhas escuras  como espinafre, rúcula, agrião, couve  devem ser consumidos diariamente. Eles contêm ácido fólico, uma vitamina do complexo B, e a deficiência dessas substâncias está relacionada ao declínio cognitivo e ao neurológico.

- Legumes  como abóbora, tomate, cenoura, beterraba, abobrinha, berinjela, entre outros  podem ser consumidos na Dieta Mind. Quanto maior a variedade de verduras e legumes ingeridos, maior será a variedade de fitoquímicos, substâncias normalmente antioxidantes, mas que têm ações diversas e igualmente importantes no organismo.

- Leguminosas  como feijão, soja, lentilhas, grão de bico e ervilhas  são ricos em vitamina B1 e podem ser consumidos no mínimo quatro vezes por semana. Esta vitamina pode ajudar a melhorar a função cognitiva.

- Frutas vermelhas e arroxeadas podem ser consumidas pelo menos duas vezes por semana. Um estudo publicado no Annals of Neurology, da Associação Americana de Neurologia, mostrou que a maior ingestão de frutas vermelhas parece reduzir as taxas de declínio cognitivo em adultos mais velhos.

- Oleaginosas  como amêndoas, nozes e castanhas  podem ser usadas como lanches na maioria dos dias. Elas são fonte de ômega-3, além de vitamina E (antioxidante) e em selênio, que combatem os radicais livres e protegem contra doenças cardiovasculares.

- Vinho tinto pode ser consumido uma taça (200ml) por dia, mas não é obrigatório. A bebida é rica em antocianinas e uma substância chamada de resveratrol, um polifenol que evita formação de placas gordurosas nas artérias, além de reduzir o risco de alguns tipos de câncer, e tem ainda potencial neuroprotetor. No caso de restrições ao álcool, é só usar o suco de uva integral, sem açúcar, pois o resveratrol está presente na casca da uva.

- Azeite deve ser usado no preparo dos alimentos e para substituir a manteiga e margarina, gorduras que devem ser evitadas. Ele reduz o colesterol LDL (colesterol ruim) e aumenta o colesterol HDL (colesterol bom), entre outros benefícios. Alguns estudos também relacionam o consumo regular do azeite com a proteção do cérebro contra as demências, entre elas o Alzheimer.

- Grãos integrais  como aveia, arroz integral, quinoa  são indicados para serem consumidos em três porções por dia. O pão e a massa integral, por não passarem por um processo de refino, preservam alguns nutrientes importantes como o zinco, fósforo, magnésio e principalmente suas fibras. Eles favorecem a mastigação, dão maior sensação de saciedade, regulam o trânsito intestinal, diminuem a absorção de glicose no intestino delgado, evitando picos de energia que aumentam a fome e podem levar a resistência à insulina e posteriormente ao diabetes tipo 2.

- Peixe grelhado, assado ou cozido pode ser ingerido pelo menos quatro vezes por semana. Afinal, eles são ricos em ômega-3, um ácido graxo poli-insaturado com propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a reduzir os triglicérides e colesterol total e também diminuir a incidência de doenças neurodegenerativas.