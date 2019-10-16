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Como acertar na escolha do sapato e evitar lesões

Ortopedista orienta ainda sobre melhor horário para comprar o calçado. Confira

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 08:00

Paula Stange

Paula Stange

Publicado em 

16 out 2019 às 08:00
Salto alto pode prejudicar sua saúde Crédito: Andrew Tanglao/Unsplash
O ortopedista e diretor regional do Estado da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, Dr. Jorge Kriger explica que o uso de sapatos errados pode piorar a qualidade do pé se eles forem muito apertados. O mesmo ocorre se os calçados forem muito largos ou se tiverem a ponta muito apertada ou ainda se a própria a pessoa já tiver alguma patologia existente no pé.
É preciso estar atento à altura dos calçados. Saltos altos podem causar lesões na coluna, joelhos e ajudar na formação de joenetes. O doutor Kriger aconselha que, para usar esse tipo de sapato, é importante não usar saltos com mais de 3 cm.
“O salto muito alto acaba fazendo uma sobrecarga na região anterior do joelho e também na região da coluna. Então, se o salto for muito alto, você pode perceber que empina a coluna lombar e acaba ficando mais saliente, o que leva a sobrecarga nessa região. Assim como o joelho, que fica um pouco dobrado sobrecarregando as patelas", explica.
Por outro lado, segundo o médico, sapatos sem salto nenhum não têm sistemas de amortecimento. Dessa forma, não diminuem o impacto do pisar e, portanto, também podem causar danos para os pés. Esses tipos de calçados podem causar danos nos tendões e fáscia plantar (uma capa que localizada embaixo dos pés) causando uma tensão enorme nessa região, principalmente no calcanhar causando o famoso esporão.
O ortopedista dá uma dica sobre melhor horário para compra de sapatos: “O período da tarde é o mais recomendado para a compra de calçados porque no final do dia os pés apresentam um inchaço natural sem correr o risco de ele ficar apertado”, diz
Fique atento às solas dos sapatos que você costuma usar. Se observar que um dos lados está sendo muito mais consumido que o outro, significa que é uma sobre carga em um dos lados ou mesmo um vício de pisada. Quando isso acontecer, é importante uma avaliação de um médico especialista.
Para quem não tem um pisar tão diferente de um lado ou outro, as pequenas correções podem ser realizadas com o uso de palmilhas, calcanheiras com elevações específicas equilibrando o pisar e ajudando a gastar menos o calçado.
Kriger explica que o calçado ideal é aquele que fica confortável na região do tornozelo, não apertar os dedos e dar estabilidade.

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