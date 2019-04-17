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Moda

Designer capixaba cria sapatos para desfiles da São Paulo Fashion Week

Débora Leal desenvolveu as sandálias para os desfiles dos estilistas Reinaldo Lourenço e Patrícia Vieira, que acontecem na próxima semana

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 19:02

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

17 abr 2019 às 19:02
A capixaba Débora Leal criou sandálias para marcas que estarão na São Paulo Fashion Week Crédito: DENISE ANDRADE
Mesmo em sua sétima participação na São Paulo Fashion Week (SPFW), Débora Leal ainda fica ansiosa na véspera dos desfiles. Designer de sapatos das mais requisitadas, nesta edição - que começa na próxima segunda-feira (22) - ela assina as sandálias dos desfiles dos estilistas Reinaldo Lourenço e Patrícia Vieira. Usando couro, sua marca registrada, ela criou peças totalmente diferentes para as duas grifes. Às vésperas dos desfiles, com as peças já prontas, ela conversou com a Revista.ag e ainda mostrou alguns modelos que estarão na passarela. Confira!
Quais sandálias você criou para Reinaldo Lourenço?
Foram muitos modelos. Uma diferença do Reinaldo para os outros desfiles é justamente a variedade de acessórios que serão usados: gladiadora, bota na altura dos joelhos, bota curta, oxford com uma pegada masculina e um chinelão. Usaremos cores pastéis, sérias e metalizados. Todas as sandálias são em couro, com solas mais pesadas e com acabamento impecáveis.
Como surgiu esse encontro entre vocês?
Em novembro do ano passado fui convidada pela Gig, marca sumidade em tricô no Brasil, que tem um trabalho lindo e respeitado, para participar de um desfile em Miami, com uma turma de peso da moda como Lenny Niemeyer, Lily Sarti e Reinaldo Lourenço. O 'Rei', como ele é chamado, conheceu meu trabalho e, assim que chegamos ao Brasil, ele me convidou para ser parceira na SPFW. O que me deixou imensamente feliz, por se tratar de um dos nomes mais respeitados da moda brasileira, ele tem história.
E para o desfile da Patrícia Vieira, o que você criou?
Patricia Vieira também é um clássico e uma sumidade quando se fala em couro. Fizemos um trabalho superlindo no ultimo SPFW e resolvemos fazer um repeteco. O desfile dela acontece na terça-feira (23), um dia depois do Reinaldo. Será um grande batidão para a Manolita, um desafio daqueles maravilhosos de encher a alma. A sandália será uma gladiadora com uma pegada rústica, um salto de madeira flair abaulado, feminino e forte ao mesmo tempo. Uma mistura de cores - prata, gold, rosa, azul, verde, vermelho - o mais interessante para mim dessa collab é o intercâmbio de couro, usaremos e reutilizaremos couro de vestuário, as sobras usadas pela estilista.
Como criar sapatos tão diferentes para serem apresentados na mesma semana de moda? 
Muito trabalho e haja criatividade.
O que é de diferente desta edição para a primeira participação?
A maturidade, em todos os sentidos, pessoal, do produto e do processo de fabricação. 
Você ainda fica ansiosa ao participar da semana de moda?
Sim, apesar de estar na sétima edição, é sempre um desafio. E, deste vez, será minha estreia em dose dupla.

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