Designer capixaba cria sapatos para desfiles da São Paulo Fashion Week

A capixaba Débora Leal criou sandálias para marcas que estarão na São Paulo Fashion Week Crédito: DENISE ANDRADE

Mesmo em sua sétima participação na São Paulo Fashion Week (SPFW), Débora Leal ainda fica ansiosa na véspera dos desfiles. Designer de sapatos das mais requisitadas, nesta edição - que começa na próxima segunda-feira (22) - ela assina as sandálias dos desfiles dos estilistas Reinaldo Lourenço e Patrícia Vieira. Usando couro, sua marca registrada, ela criou peças totalmente diferentes para as duas grifes. Às vésperas dos desfiles, com as peças já prontas, ela conversou com a Revista.ag e ainda mostrou alguns modelos que estarão na passarela. Confira!

Quais sandálias você criou para Reinaldo Lourenço?

Foram muitos modelos. Uma diferença do Reinaldo para os outros desfiles é justamente a variedade de acessórios que serão usados: gladiadora, bota na altura dos joelhos, bota curta, oxford com uma pegada masculina e um chinelão. Usaremos cores pastéis, sérias e metalizados. Todas as sandálias são em couro, com solas mais pesadas e com acabamento impecáveis.

Como surgiu esse encontro entre vocês?

Em novembro do ano passado fui convidada pela Gig, marca sumidade em tricô no Brasil, que tem um trabalho lindo e respeitado, para participar de um desfile em Miami, com uma turma de peso da moda como Lenny Niemeyer, Lily Sarti e Reinaldo Lourenço. O 'Rei', como ele é chamado, conheceu meu trabalho e, assim que chegamos ao Brasil, ele me convidou para ser parceira na SPFW. O que me deixou imensamente feliz, por se tratar de um dos nomes mais respeitados da moda brasileira, ele tem história.

E para o desfile da Patrícia Vieira, o que você criou?

Patricia Vieira também é um clássico e uma sumidade quando se fala em couro. Fizemos um trabalho superlindo no ultimo SPFW e resolvemos fazer um repeteco. O desfile dela acontece na terça-feira (23), um dia depois do Reinaldo. Será um grande batidão para a Manolita, um desafio daqueles maravilhosos de encher a alma. A sandália será uma gladiadora com uma pegada rústica, um salto de madeira flair abaulado, feminino e forte ao mesmo tempo. Uma mistura de cores - prata, gold, rosa, azul, verde, vermelho - o mais interessante para mim dessa collab é o intercâmbio de couro, usaremos e reutilizaremos couro de vestuário, as sobras usadas pela estilista.

Como criar sapatos tão diferentes para serem apresentados na mesma semana de moda?

Muito trabalho e haja criatividade.

O que é de diferente desta edição para a primeira participação?

A maturidade, em todos os sentidos, pessoal, do produto e do processo de fabricação.

Você ainda fica ansiosa ao participar da semana de moda?