Escolha primeiro os sapatos e garanta conforto e equilíbrio

Os sapatos garantem conforto e estilo durante todo o evento Crédito: Unsplash

PERGUNTA: BETH

"Você acha que o salto baixo deixa a roupa menos elegante? Vou a um casamento em um jardim e gostaria de usar uma sandália sem salto"

Quando pensamos no que vestir, geralmente, começamos pela roupa, mas em algumas situações sugiro começar pelos sapatos. Dependendo do local, será o sapato que nos garantirá conforto e equilíbrio.

Dia desses, em um grupo de amigas, a conversa rodopiou por esse assunto. Estávamos comentando que, diante do cenário escolhido por uma amiga para comemorar o seu aniversário, o melhor tipo de sapato seria uma sandália rasteira, uma sapatilha ou um calçado com o salto mais grosso, pois seria quase impossível ter equilíbrio em cima de um salto fino em um jardim perto da areia do mar. Sem contar que muitas mulheres não gostam, não conseguem ou não podem usar salto.

E para quem não pensa em descer do salto, e quer aproveitar a festa e dançar a noite inteira, a melhor opção são os sapatos de salto bloco e as plataformas ou os saltos anabela. Elas são estilosas e mais confortáveis.

Por isso, caríssima leitora, fique tranquila. Hoje em dia, o salto baixo é tão chique quanto um sapato alto. O segredo é harmonizar a roupa com sapatos mais confortáveis. E existem mais modelos do que você imagina que podem substituir o salto e deixar a produção maravilhosa. O grande segredo é assumir a sua escolha e aproveitar o momento.