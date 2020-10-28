Após isolamento e com a chegada do verão farmácias registram aumento na venda de pré-treino

Com a flexibilidação, as academias voltaram a receber pessoas que querem estar com o corpo em dia para o verão Crédito: Unsplash

O período mais intenso do isolamento social, que teve início em março deste ano, limitou a realização de atividades físicas em academias, bem como ao ar livre. Somente no fim de maio, a flexibilização para a abertura desses estabelecimentos e a prática de exercícios em ambientes abertos, começou a vigorar no Espírito Santo e, em setembro, a busca por produtos pré-treino teve um aumento significativo em farmácias de manipulação e drogarias.

Esse aumento é confirmado pela farmacêutica e gerente de rede de farmácias Mônica, Olga Vanessa Barbosa Martins. Segundo ela, a venda de produtos pré-treinos registou alta de 50%, em comparação ao mesmo período em anos anteriores, e o fim do isolamento e a chegada do verão são as causas reveladas por seus clientes durante a compra. “Os chamados pré-treinos, tanto em cápsulas como em chás, são uma combinação poderosa para turbinar a disposição. Muita gente está querendo compensar o tempo perdido. Durante o isolamento nossa venda era voltada mais para os cosméticos e agora os pré-treinos é que viraram os queridinhos”, explicou.

Lígia Silva Santos acha que o pré-treino potencializa os resultados Crédito: Acervo pessoal

Para Lígia Silva Santos, moradora de Itapuã, em Vila Velha, o pré-treino é uma alternativa para potencializar os resultados das atividades físicas. Praticante de crossfit e beach tênis, ela conta que durante o isolamento, continuou fazendo exercícios em casa, mesmo com recursos limitados. Mas descuidou um pouco na alimentação, fato que fez com que ela passasse a consumir os pré-treinos para voltar ao corpo de antes. “Eu sempre pratiquei atividade física, desde os dezesseis anos, e durante a quarentena eu não fiquei parada. Mas na alimentação eu não fui tão disciplinada, por isso eu tive muita retenção de líquido e os pré-treinos já me ajudaram a eliminar cinco quilos”, contou Lígia, atualmente com trinta e dois anos.

Com propriedades que dão disposição física e mental, além da aceleração do metabolismo, os pré-treinos são um composto de diversos produtos naturais, disponíveis em cápsulas ou chás. As fórmulas são preparadas de acordo com a finalidade do cliente. Há composições com vitaminas, minerais, guaraná, stevia, dentre outros. “Os pré-treinos são uma combinação poderosa para turbinar a disposição e também para perder peso, perder líquido e queimar gordura”, afirma Olga.