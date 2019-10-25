Confira 9 modelos de óculos de sol que prometem fazer sucesso no verão

A estação mais florida do ano chegou e o verão está logo aí. E os modelos de óculos de sol para a nova temporada prometem agradar aos mais diversos estilos, principalmente os fashionistas. Isso porque algumas versões dos anos 90 foram revisitadas e estão ainda mais modernas e sofisticadas.
Os acessórios coloridos, com materiais e formatos diferenciados, são os grandes destaques da vez. A Primavera Verão resgata as cores e a irreverência das peças e para 2020 não será diferente. As coleções chegam com muita ousadia e inovação, reforçando a proposta de que óculos é uma peça fundamental para todos os estilos e em todas as ocasiões, destaca Wedja Mascena, gerente de produto das Óticas Diniz.
Ainda segundo a especialista, as armações de acetato continuam em alta. São as principais tendências da nova coleção, mas os itens metálicos prometem reconquistar seu espaço na moda. Outra forte tendência são os modelos pequenos, com formatos baixos e estreitos em cores cheias e escuras, como preto, grafite e marrom, e em tons que vão do pastel ao neon, garante.
Confira a seleção: