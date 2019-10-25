Confira 9 modelos de óculos de sol que prometem fazer sucesso no verão

9 modelos de óculos de sol para investir no próximo verão Crédito: Reprodução/ Instagram @gioserrano

A estação mais florida do ano chegou e o verão está logo aí. E os modelos de óculos de sol para a nova temporada prometem agradar aos mais diversos estilos, principalmente os fashionistas. Isso porque algumas versões dos anos 90 foram revisitadas e estão ainda mais modernas e sofisticadas.

Os acessórios coloridos, com materiais e formatos diferenciados, são os grandes destaques da vez. A Primavera Verão resgata as cores e a irreverência das peças e para 2020 não será diferente. As coleções chegam com muita ousadia e inovação, reforçando a proposta de que óculos é uma peça fundamental para todos os estilos e em todas as ocasiões, destaca Wedja Mascena, gerente de produto das Óticas Diniz.

Ainda segundo a especialista, as armações de acetato continuam em alta. São as principais tendências da nova coleção, mas os itens metálicos prometem reconquistar seu espaço na moda. Outra forte tendência são os modelos pequenos, com formatos baixos e estreitos em cores cheias e escuras, como preto, grafite e marrom, e em tons que vão do pastel ao neon, garante.

Confira a seleção: