8 modelos de óculos de sol para curtir o calor com muito estilo

O calor de verão continua intenso, e para dar conta das atividades diárias com esse clima, a proteção é essencial. Além do protetor solar, os óculos de sol também são necessários. E nada melhor do que proteger os olhos com muito estilo, não é mesmo?
Pensando nisso, separamos diferentes modelos que vão bem com todos os estilos.
Estampados
Os estampados deixam qualquer look mais chique - e a estampa de tartaruga está em alta nesse quesito.
Coloridos
Os óculos de lentes coloridas retornaram diretamente dos anos 70, e além de fazerem sucesso durante o carnaval, podem ser adaptados em diferentes produções
Modelos Maxi
Os modelos grandes deixam qualquer visual moderno e chique, e estão disponíveis em todos os estilos
Vintage
Aqueles modelos com vibe de antigamente também estão bombando, vale a pena investir.