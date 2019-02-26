8 modelos de óculos de sol para curtir o calor com muito estilo

O calor de verão continua intenso, e para dar conta das atividades diárias com esse clima, a proteção é essencial. Além do protetor solar, os óculos de sol também são necessários. E nada melhor do que proteger os olhos com muito estilo, não é mesmo?

Pensando nisso, separamos diferentes modelos que vão bem com todos os estilos.

Estampados

Os estampados deixam qualquer look mais chique - e a estampa de tartaruga está em alta nesse quesito.

Coloridos

Os óculos de lentes coloridas retornaram diretamente dos anos 70, e além de fazerem sucesso durante o carnaval, podem ser adaptados em diferentes produções

Modelos Maxi

Os modelos grandes deixam qualquer visual moderno e chique, e estão disponíveis em todos os estilos

Vintage

Aqueles modelos com vibe de antigamente também estão bombando, vale a pena investir.