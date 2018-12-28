Aposte nos óculos de sol para renovar o visual de verão

Os óculos de sol, sem dúvida, são totalmente capazes de dar outra cara ao look! Eles podem deixar tudo mais divertido com os modelos coloridos, dar um toque vintage ao resultado, garantir um estilo descolado e, de quebra, ainda protegem seus olhos dos raios solares. Perfeito, não é? Por isso, escolher só um é uma tarefa praticamente impossível.

Além de serem itens fashionistas, eles deixam tudo com um ar mais misterioso por trás das lentes escuras. Sempre existem aqueles que são os queridinhos do momento. Vamos ver alguns modelos mais amados pelas mulheres estilosas - e você também pode tê-los!

O estilo gatinho tem feito muito sucesso entre as fashion girls mais descoladas e moderninhas, apesar do modelo ser retrô. Nos últimos meses ele tomou conta dos acessórios nas ruas e garantiu seu espaço nos nossos corações.

O formato quadrado - ou retangular - também vem mostrando as caras nos looks pelo mundo afora. Ele também tem um estilo retrô, mas totalmente revisitado!

Os modelos de lente colorida são amados pelas fashionistas. E se tem um que tem aparecido muito no street style das últimas semanas de moda, foi o de lente amarela. Ele garante um toque mais divertido ao visual.

Os modelos clássicos de óculos são aqueles atemporais, difíceis de serem identificados por alguma década. Mas nem por isso eles são menos importantes ou sem bossa. Muito pelo contrário - são peças que vão com absolutamente qualquer produção, da mais despojada à mais over. Da cidade à praia. Perfeito para o dia a dia. Eles serão seus melhores amigos, confie.