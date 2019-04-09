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Kim Kardashian revela que ela e Khloé já roubaram óculos de grife

Roubo teria ocorrido há cerca de 20 anos

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 18:02

Publicado em 

09 abr 2019 às 18:02
Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
Para promover sua nova linha de óculos junto à marca alemã Carolina Lemke, Kim Karsahian, 38, revelou que ela e a irmã Khlóe, 34, já teriam cometido um crime quando eram adolescentes.
Segundo a socialite do reality show "Keeping Up with the Kardashians", as duas roubaram um par de óculos de uma loja da grife Christian Dior há cerca de 20 anos atrás.
 
"Estávamos no Havaí e havia uma loja da Christian Dior e sem ninguém. A loja estava vazia. Khloé realmente queria os óculos de sol Dior, então ela os pegou e fomos embora", disse Kim em entrevista à revista americana Bustle.
 
A empresária também relembrou detalhes e contou que as duas eram obcecadas pela linha da grife. "Esses óculos eram tudo. Eu ainda os tenho até hoje", disse Kim. "Nós estávamos pensando 'isso é louco'. [...] Eu não sei direito como foi a história, mas foi muito engraçada."

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