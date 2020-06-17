TikTok: 5 perfis para aprender sobre moda e beleza no app

Victória Rocha, Mellanie Poca e o casal francês Isabel e Nelson estão na lista. Crédito: Reprodução Instagram

Tik Tok , com certeza, tem feito a alegria dos quarenteners. O aplicativo usado para criar vídeos com música e edições rápidas é um sucesso entre famosos e anônimos. Tem de tudo na rede social, desde desafios de dança , dublagens, os chamados challenges de make e até receitas.

Como ninguém é de ferro, os produtores de conteúdo de moda e beleza também se renderam e estão explorando o novo território. E pra você que se permitiu ser real tiktoker, aí vão algumas dicas de perfis que compartilham várias dicas e inspirações fashion pra começar a seguir a-go-ra.

@_viihrocha

Sempre dando aulas, a influencer Victória Rocha, que faz sucesso também no Instagram, posta vários vídeos na plataforma com dicas de looks. As opções vão desde sugestões de outfits para usar na quarentena a propostas de vários looks com a mesma peça. Além disso, Viih Rocha - como é conhecida nas redes - também compartilha dicas de fotografia em seu perfil que já conta com mais de 120 mil seguidores.

@babybella777

Ícone fashion, a modelo Bella Haddid também está 'on' por lá e produz vários vídeos divertidos com piadas internas do mundo da moda. Bella também mostra um pouco dos bastidores da vida de uma das top models mais famosas do mundo de um jeito descontraído, leve e bem gente como a gente.

Bella Hadid se diverte com os filtros hilários do TikTok. Crédito: Reprodução TikTok

@mellaniepoca

A influenciadora Mellanie Poca acumula mais de 200 mil seguidores na rede social e posta um conteúdo bem variado, mas se destaca quando o assunto é tutorial de maquiagem. Enquanto muitas lutam pra acertar um delineado, a criadora combina as etapas da make com o tempo da música ou até dubla áudios enquanto se produz. Artista que fala, né?

Mellanie Poca compartilha conteúdos sobre beleza e maquiagem. Crédito: Reprodução Instagram

@young_emperors

Diretamente da "realeza fashion" do TikTok: o casal combinadinho, Nelson e Isabel. Eles vestem looks super estilosos e desfilam pelas ruas de Paris exibindo as inspirações e gravando vídeos superdivertidos para a rede social. Vários deles ornando com o tempo certo das músicas que são trend na plataforma e alguns efeitinhos especiais. Sim, fazem tudo isso, os meros mortais que lutem, apenas respeito aos reizinhos do app.

@gabivarejao

Ela faz a gambiarra fashion dela. A consultora de imagem e estilo Gabriela Varejão usa o TikTok para dar o que ela chama de truques de styling. Os vídeos incluem dicas de como montar looks estilosos com as peças que você já tem, sugestões para cada estilo e opções para dar aquele jeitinho e transformar peças básicas em estilosas. Além disso, a profissional compartilha alguns tutoriais de penteados por lá. Vale a pena conferir.