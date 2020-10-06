Saiba como escolher os cosméticos ideais no combate ao envelhecimento

Especialistas apontam os hábitos que devem fazer parte da rotina de cuidados anti-envelhecimento. Crédito: Freepik

Sinais de envelhecimento como rugas, manchas e flacidez são causa de grande incômodo para muitas pessoas. Não é à toa então que a indústria dermocosmética apresenta todos os anos inúmeros lançamentos para reverter, pausar ou desacelerar o processo de envelhecimento cutâneo. Para se ter uma ideia, de acordo com a Mintel, o Brasil é o terceiro mercado global em lançamentos de produtos por ano no setor skincare. Mas, em meio a tantos cosméticos, escolher o creme anti-idade ideal para cada pele pode ser um verdadeiro desafio. Por esse motivo, a visita ao dermatologista é indispensável.

A orientação de um especialista é fundamental para garantir a eficácia de um tratamento anti-idade, pois, muitas vezes, o paciente acaba utilizando produtos que não são adequados para seu tipo de pele, fototipo, condições genéticas e época do ano, o que pode não só ser ineficaz como também piorar o aspecto da pele, explica a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia. Ainda assim, é possível aprender algumas informações que vão te ajudar a escolher alguns produtos que podem realmente favorecer a sua pele, conferindo mais luminosidade, hidratação, firmeza e jovialidade.

Defina sua preocupação

O primeiro passo para escolher um produto anti-idade ideal é decidir qual a sua principal preocupação relacionada ao processo de envelhecimento e procurar um cosmético capaz de resolvê-la. Concentrar-se em apenas uma preocupação, como rugas ou manchas escuras, é a maneira ideal de obter os melhores resultados, afinal, nenhum produto pode tratar todos os sinais de envelhecimento da pele. Além disso, usar mais de um produto antienvelhecimento em poucos dias ou semanas pode causar irritação à pele, alerta a dermatologista.

Escolha produtos adequados para sua pele

Além de atender as necessidades de sua pele, é necessário também que o produto seja específico para o seu tipo de pele. Por exemplo, quem possui a pele oleosa deve procurar por produtos formulados em veículos mais fluídos, como séruns, loções ou géis. Já quem tem a pele seca deve optar por veículos mais pesados, como os cremes, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Aposte em ingredientes já consagrados

É claro que prestar atenção à composição do produto também é fundamental, afinal, os princípios ativos são os principais responsáveis pela eficácia de um cosmético. Nesse momento, o ideal é optar pelos ingredientes ativos que já são consagrados na dermatologista, como os derivados da Vitamina A Ácida, os alfahidroxiácidos, os peptídeos, os fatores de crescimento, os antioxidantes como o SuperOx-C e a Vitamina E, o silício e os protetores do DNA como o Alistin e o Coffee Skin, além, é claro, dos hidratantes, que são fundamentais para segurar a água na pele e manter a integridade da barreira cutânea, como o Hyaxel, aconselha a Dra. Claudia.

Quem deseja uma ação mais rápida contra os sinais do envelhecimento, principalmente rugas, linhas de expressão e flacidez, também pode optar pelos cosméticos formulados com ativos preenchedores, como o Ácido Hialurônico de baixo peso molecular, o SWT-7 e os peptídeos colagênicos. Esses ativos promovem o estimulo da produção de colágeno, responsáveis pela sustentação da pele da face, reduzindo a aparência da idade estrutural da pele e promovendo efeito tensor e lifting imediato, afirma o farmacêutico Maurizio Pupo, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ada Tina Italy. Um exemplo de cosmético formulado com ativos preenchedores é o Collagen Peptide, da Ada Tina Italy, um sérum ultraconcentrado formulado com peptídeos colagênicos, pequenas frações de aminoácidos que penetram profundamente na pele para estimular a produção de colágeno e ácido hialurônico.

Invista em produtos que realmente penetrem na pele

Para garantir a eficácia do tratamento, é importante também escolher ativos que sejam capazes de penetrar profundamente na pele. A nossa pele possui uma série de camadas difíceis de serem penetradas e funciona como barreira de proteção contra agentes externos químicos, físicos e biológicos. Dessa forma, alguns ativos presentes nos cosméticos não conseguem nem mesmo ultrapassar a primeira camada da pele. Mas, atualmente, as formulações estão cada vez mais avançadas, permitindo que esses princípios ativos realmente atinjam o local desejado.