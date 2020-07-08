Saiba como as cores podem valorizar sua beleza e melhorar sua autoestima

Ana Cláudia é consultora de Mariana: "Foi uma grande mudança descobrir as cores que ficam bem em mim" Crédito: Arquivo pessoal

Todo mundo tem uma cartela de cores favoritas e isso, com certeza, influencia muito na hora de compor o guarda-roupas ou closet. O que muita gente não sabe é que a cor é tão importante quanto a estética das peças na hora de montar um look - ou até mesmo decorar a casa e outros ambientes que você passa muito tempo.

Saber usar as cores a seu favor pode ser uma ótima forma de completar qualquer outfit e até levantar o seu astral. Tudo isso porque existem as cores certas, que combinam com você. A escolha correta dessas cores é chamada de coloração pessoal, uma técnica utilizada para descobrir as cores que mais valorizam a beleza natural de uma pessoa.

A universitária Mariana Vasconcellos conta que teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo sobre o universo das cores em uma matéria da faculdade, mas que sequer imaginava que poderia encaixá-las na vida e na rotina e provocar mudanças. Quando conheci a coloração pessoal, confirmei ainda mais o meu conceito sobre cada ser humano ser único. Afinal, ao analisar minha coloração percebi que as cores influenciam cada pele e seus tons de maneira única, singular, lembra ela.

Eu estava completamente equivocada em meu modo de vestir e compor tons que se adequassem à minha cor. Quando entendi a diferença, não consigo adquirir nada sem analisar o que se encaixa comigo ou não. Foi uma mudança bem positiva na minha vida, completa Mariana.

De acordo com a consultora de imagem e estilo Ana Cláudia Mota, as escolhas certas fazem com que rugas, linhas de expressão, manchas e olheiras percam a sua evidência e passem a ter um aspecto muito mais suave na pele. Aliás, a pele parece receber um brilho diferenciado apenas com uso adequado das cores pessoais, complementa.

O teste para descobrir as suas cores é realizado através de bandeiras, que são tecidos com cores pré organizadas. O material é posicionado próximo ao rosto e o reflexo das cores na pele da pessoa pode ser positivo ou negativo. Ao final, todas as características analisadas nos direcionam a uma das doze possibilidades existentes de cartela de cores, acrescenta a profissional.

Benefícios da análise de cores pessoais

Ana Cláudia acredita que a principal vantagem é o aumento da segurança e da autoestima. Crédito: Arquivo pessoal

Ana Cláudia explica que a pessoa recebe uma cartela de cores com muitas possibilidades de cores de roupa, de cabelo, de maquiagem e, inclusive, de coordenação de cores. Essa cartela é, na verdade, uma economia de tempo e dinheiro: de tempo, pois a pessoa já vai saber como usar as peças coloridas do armário. De dinheiro, pois as compras passam a ser mais focadas e objetivas, pois você vai saber exatamente o que te valoriza e o que não.

Ela conta que a descoberta das cores pode ajudar até a dar um up na autoestima, já que saber as cores que exaltam sua pele e sua beleza natural contribui pra que a pessoa se sinta mais segura e confiante. Ela pode ser ela mesma, com as suas características pessoais valorizadas pelas cores. A consequência disso, só elogios, diz a consultora.

Após a descoberta, a pessoa só vai poder usar as cores da sua cartela?

A resposta é não. Ana Cláudia acrescenta ainda que as cores pessoais podem ser inclusive uma verdadeira libertação. Quantas pessoas que só usam preto, branco e cinza por não saberem comprar nada com cor? Por isso, com a cartela de cores em mãos, a pessoa vai ter muito mais segurança para investir no que é certo, afirma.

A profissional esclarece que é permitido burlar as regras às vezes. Toda regra existe uma exceção, não é mesmo? Você aprende a usar todas as cores, inclusive as que não te valorizam tanto, mas com outras ferramentas que amenizam os efeitos negativos das cores inadequadas, conclui.