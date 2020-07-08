Saiba como as cores podem valorizar sua beleza e melhorar sua autoestima

Todo mundo tem uma cartela de cores favoritas e isso, com certeza, influencia muito na hora de compor o guarda-roupas ou closet. O que muita gente não sabe é que a cor é tão importante quanto a estética das peças na hora de montar um look - ou até mesmo decorar a casa e outros ambientes que você passa muito tempo.
Saber usar as cores a seu favor pode ser uma ótima forma de completar qualquer outfit e até levantar o seu astral. Tudo isso porque existem as cores certas, que combinam com você. A escolha correta dessas cores é chamada de coloração pessoal, uma técnica utilizada para descobrir as cores que mais valorizam a beleza natural de uma pessoa.
A universitária Mariana Vasconcellos conta que teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo sobre o universo das cores em uma matéria da faculdade, mas que sequer imaginava que poderia encaixá-las na vida e na rotina e provocar mudanças. Quando conheci a coloração pessoal, confirmei ainda mais o meu conceito sobre cada ser humano ser único. Afinal, ao analisar minha coloração percebi que as cores influenciam cada pele e seus tons de maneira única, singular, lembra ela.
Eu estava completamente equivocada em meu modo de vestir e compor tons que se adequassem à minha cor. Quando entendi a diferença, não consigo adquirir nada sem analisar o que se encaixa comigo ou não. Foi uma mudança bem positiva na minha vida, completa Mariana.
De acordo com a consultora de imagem e estilo Ana Cláudia Mota, as escolhas certas fazem com que rugas, linhas de expressão, manchas e olheiras percam a sua evidência e passem a ter um aspecto muito mais suave na pele. Aliás, a pele parece receber um brilho diferenciado apenas com uso adequado das cores pessoais, complementa.
O teste para descobrir as suas cores é realizado através de bandeiras, que são tecidos com cores pré organizadas. O material é posicionado próximo ao rosto e o reflexo das cores na pele da pessoa pode ser positivo ou negativo. Ao final, todas as características analisadas nos direcionam a uma das doze possibilidades existentes de cartela de cores, acrescenta a profissional.
Benefícios da análise de cores pessoais
Ana Cláudia explica que a pessoa recebe uma cartela de cores com muitas possibilidades de cores de roupa, de cabelo, de maquiagem e, inclusive, de coordenação de cores. Essa cartela é, na verdade, uma economia de tempo e dinheiro: de tempo, pois a pessoa já vai saber como usar as peças coloridas do armário. De dinheiro, pois as compras passam a ser mais focadas e objetivas, pois você vai saber exatamente o que te valoriza e o que não.
Ela conta que a descoberta das cores pode ajudar até a dar um up na autoestima, já que saber as cores que exaltam sua pele e sua beleza natural contribui pra que a pessoa se sinta mais segura e confiante. Ela pode ser ela mesma, com as suas características pessoais valorizadas pelas cores. A consequência disso, só elogios, diz a consultora.
Após a descoberta, a pessoa só vai poder usar as cores da sua cartela?
A resposta é não. Ana Cláudia acrescenta ainda que as cores pessoais podem ser inclusive uma verdadeira libertação. Quantas pessoas que só usam preto, branco e cinza por não saberem comprar nada com cor? Por isso, com a cartela de cores em mãos, a pessoa vai ter muito mais segurança para investir no que é certo, afirma.
A profissional esclarece que é permitido burlar as regras às vezes. Toda regra existe uma exceção, não é mesmo? Você aprende a usar todas as cores, inclusive as que não te valorizam tanto, mas com outras ferramentas que amenizam os efeitos negativos das cores inadequadas, conclui.
Todo mundo pode fazer o teste de coloração pessoal, basta procurar um profissional específico e se jogar nas cores certas.